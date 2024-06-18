Идеи пляжных ногтей, которые удачно украсят образы на отдыхе или подарят ощущение моря среди будней, рассказываем дальше.
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Минималистичный пляжный образ
Хотите иметь пляжные ногти, но не любите делать что-то слишком сложное или выразительное? Вместо того чтобы тратить время на рисование замысловатых ракушек и пальм, зафиксируйте летнюю атмосферу с помощью палитры цветов пляжной тематики.
Минималистичный дизайн: смотрите фото
Тропический дизайн с цветами гибискуса
Ничто так не переносит на берега островов, как тропические цветы. Сделайте свой французский маникюр более летним с помощью голубых кончиков и цветов, похожих на гибискус.
Пляжный блеск
Для маникюра, который сияет, как океан на солнце, идеально подойдут блестки цвета воды.
Пляжный блеск: смотрите видео
На самом деле это один из самых простых способов создать пляжный маникюр, поскольку блеск сделает много работы. И лучше всего в нем то, что его можно легко изменить под свои предпочтения – смешайте золотые и голубые блестки, чтобы создать образ, воспроизводящий песок и море, или попробуйте слои акриловых блестящих лаков, чтобы добавить объем.