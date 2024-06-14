Как выглядит трендовый маникюр лета 2024 "Black Aura" и какие идеи подобных ногтей можно воплотить, рассказываем далее.

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Несколько аур

Хотя традиционно идея дизайна заключается в плавном переходе двух цветов лака от центра к краям, нет причин отказываться от большего количества оттенков. Для этого попробуйте сделать несколько кругов ауры вокруг ногтя. Это поможет сделать маникюр более веселым для лета, особенно если использовать не самые темные цвета.

Как выглядит дизайн: смотрите фото

Аура с аксессуарами

Еще один способ украсить традиционный маникюр с черной аурой – это добавить аксессуары. Жемчуг, стразы, банты или сердечки точно сделают его более разнообразным.

Маникюр с аксессуарами: смотрите фото

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність. Прозрачная аура

Добавить уникальности ногтям можно, совместив два популярных дизайна: "black aura" и "clear nails". Один из способов достичь такого результата – использовать полупрозрачную черную пудру и нанести темную ауру сверху. Дизайн можно сделать еще интереснее, добавив несколько металлических акцентов.

Прозрачная аура: смотрите фото

Цветная аура

Черный – не самый традиционный летний цвет ногтей, но такой дизайн все меняет. Если есть желание сделать не слишком темные ногти, попробуйте классический вид ауры с одним ярким оттенком посередине.

Цветная аура: смотрите видео

Выбрать можно что-то вроде розового или желтого, которые идеально подходят для летних дней.