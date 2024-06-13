Кроме того, он положительно влияет на здоровье ногтей. Какие еще преимущества имеет японский маникюр – рассказывает Lady 24.

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В чем особенность японского маникюра

Из самого названия становится понятно, что маникюр происходит из Японии, и имеет популярность не только среди женщин, но и среди мужчин. Как говорят эксперты, японский маникюр – это интенсивная процедура, которую преимущественно делают в салоне. Повторить ее в домашних условиях почти невозможно, ведь для этого надо иметь соответствующие инструменты.

Преимущество такого маникюра в том, что его выполняют без агрессивного воздействия, например, без обрезания кожи. Кроме того, он покорил сердца поклонниц своим здоровым и натуральным глянцем, ведь главная цель японского маникюра – восстановить и оздоровить ногти без искусственного покрытия типа гель-лака или акриловой пудры. Только натуральные компоненты и совершенная техника специалиста способствуют максимальному укреплению ногтей.

Так, для японского маникюра понадобится:

паста и пудра на основе пчелиного воска,

пилочки, изготовленные из телячьей кожи.

Никакие фрезы или любые другие режущие инструменты не используются. Кроме того, в условиях отключения света такой маникюр очень легко повторить.



Японский маникюр делает ногти здоровыми / Фото Freepik

Как делать японский маникюр

Во-первых, если вы планируете делать японский маникюр не в салоне, а дома, то стоит приобрести специальный набор. Во-вторых, выделить минимум 30 минут свободного времени.

Что касается техники выполнения японского маникюра, то она имеет следующие этапы:

Необходимо размягчить пространство за кутикулой – задний валик ногтя. Если есть ороговелости, то надо отшлифовать их пилочкой. Форму ногтя надо корректировать также пилочкой, а все лишнее – убирать кератолитическими средствами или же ремуверами. Когда ногтевая пластина готова, то на нее наносят специальную пасту, которая насыщает ногтевую пластину биоактивными микроэлементами. Эти компоненты стимулируют рост здоровых и крепких ногтей. Пасту необходимо втереть в ноготь с помощью бафа из замши. Когда втерли пасту, то ногтевую пластину необходимо отполировать.

Когда японский маникюр будет готов, то ногти имеют здоровый и глянцевый вид. Может даже возникать впечатление, что они будто стеклянные. Эффект от такого маникюра сохраняется на протяжении 2 – 3 недель.

Техника выполнения японского маникюра: смотрите видео

Однако, стоит учитывать, что японский маникюр нельзя делать постоянно. Как объясняют эксперты, из-за постоянной шлифовки ногтевая пластина может стираться, поэтому повторять такой маникюр постоянно – не стоит.

Кроме того, делать покрытие гель-лаком сразу после японского маникюра нет смысла, ведь оно не будет держаться на пудре.