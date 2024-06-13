Окрім того, він позитивно впливає на здоров'я нігтів. Які ще переваги має японський манікюр – розповідає Lady 24.

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У чому особливість японського манікюру

З самої назви стає зрозуміло, що манікюр походить з Японії, і має популярність не лише серед жінок, а й серед чоловіків. Як говорять експерти, японський манікюр – це інтенсивна процедура, яку переважно роблять у салоні. Повторити її в домашніх умовах майже неможливо, адже для цього треба мати відповідні інструменти.

Перевага такого манікюру у тому, що його виконують без агресивного впливу, наприклад, без обрізання шкіри. Окрім того, він підкорив серця шанувальниць своїм здоровим і натуральним глянцем, адже головна мета японського манікюру – відновити й оздоровити нігті без штучного покриття типу гель-лаку чи акрилової пудри. Лише натуральні компоненти та досконала техніка фахівця сприяють максимальному укріпленню нігтів.

Так, для японського манікюру знадобиться:

паста й пудра на основі бджолиного воску,

пилочки, виготовлені з телячої шкіри.

Жодні фрези чи будь-які інші різальні інструменти не використовуються. Окрім того, в умовах відключення світла такий манікюр дуже легко повторити.



Японський манікюр робить нігті здоровішими / Фото Freepik

Як робити японський манікюр

По-перше, якщо ви плануєте робити японський манікюр не в салоні, а вдома, то варто придбати спеціальний набір. По-друге, виділити щонайменше 30 хвилин вільного часу.

Що стосується техніки виконання японського манікюру, то вона має наступні етапи:

Необхідно розм'якшити простір за кутикулою – задній валик нігтя. Якщо є ороговілості, то треба відшліфувати їх пилкою. Форму нігтя треба коригувати також пилочкою, а все зайве – прибирати кератолітичними засобами або ж ремуверами. Коли нігтьова пластина готова, то на неї наносять спеціальну пасту, яка насичує нігтьову пластину біоактивними мікроелементами. Ці компоненти стимулюють ріст здорових і міцних нігтів. Пасту необхідно втерти у ніготь за допомогою бафа із замші. Коли втерли пасту, то нігтьову пластину необхідно відполірувати.

Коли японський манікюр буде готовий, то нігті мають здоровий і глянцевий вигляд. Може навіть виникати враження, що вони ніби скляні. Ефект від такого манікюру зберігається протягом 2 – 3 тижнів.

Техніка виконання японського манікюру: дивіться відео

Однак, варто зважати, що японський манікюр не можна робити постійно. Як пояснюють експерти, через постійне шліфування нігтьова пластина може стиратися, тому повторювати такий манікюр постійно – не варто.

Крім того, робити покриття гель-лаком відразу після японського манікюру немає сенсу, адже воно не буде триматися на пудрі.