Його перевага у тому, що його з легкістю можна зробити, коли вдома немає світла. Як правильно робити пудровий манікюр та що таке діп-система – пояснює Lady 24.

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Що таке пудровий манікюр і чим він відрізняється

Пудровий манікюр, або як його ще називають SNS-нігті, з діп-системою – це відносна новинка в б'юті-індустрії. Як і будь-який тренд, такий вид манікюру набрав популярності в США й Китаї, а нині – прийшов в Україну. Варто наголосити, що пудровий манікюр – це не акрилова пудра, адже для нього не підійде звичайний гель-лак.

Так, для пудрового манікюру з діп-системою необхідні відповідні матеріали:

  • діп-база,
  • діп-топ,
  • діп-активатор,
  • діп-пудра,
  • діп-очищувач для пензликів.

Перевага пудрового манікюру у тому, що його робити дуже швидко, однак покриття міцне й довготривале. Загалом, діп-система має наступні переваги:

  • простота нанесення, адже манікюр складається усього з 2 етапів: нанесення покриття та занурення нігтя в пудру;
  • міцний матеріал, який за своїми властивостями подібний до акрилової пудри;
  • всі компоненти пудрового манікюру гіпоалергенні;
  • пудровий манікюр – довготривалий, адже покриття тримається мінімум 3 тижні, й при цьому не відшаровується й не сколюється;
  • діп-система зміцнює тонкі нігті;
  • матеріали не мають різких запахів;
  • пудровий манікюр не вигорає на сонці й не замінює кольору.


Як зробити манікюр без світла / Фото Freepik

Пудровий манікюр: покрокова інструкція

Пудровий манікюр дуже простий і швидкий у виконанні. Важливо лише пам'ятати, що відразу після нанесення діп-бази ніготь негайно треба занурити у пудру.

Інструкція, як зробити манікюр з діп-системою:

  1. Тонким шаром нанести діп-базу на ніготь.
  2. Відразу після нанесення занурити ніготь у баночку з діп-пудрою.
  3. Візьміть пензлик або щіточку й легкими рухами приберіть зайву пудру.
  4. Якщо колір вийшов ненасиченим, то можна повторно нанести базу й занурити ніготь в пудру.
  5. Після кожного шару необхідно нанести активатор, особливо звертаючи увагу на зону біля кутикули.
  6. Вирівняти нерівності за допогою пилочки для нігтів чи бафу.
  7. Нанести діп-топ.

Як зробити пудровий манікюр: дивіться відео

Нюдовий пудровий манікюр: дивіться відео

Зняти таке покриття можна звичайною рідиною для зняття лаку або ж фрезою. Окрім того, нині в мережі можна знайти цілі набори для манікюру з діп-системою.