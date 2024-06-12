Його перевага у тому, що його з легкістю можна зробити, коли вдома немає світла. Як правильно робити пудровий манікюр та що таке діп-система – пояснює Lady 24.
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Що таке пудровий манікюр і чим він відрізняється
Пудровий манікюр, або як його ще називають SNS-нігті, з діп-системою – це відносна новинка в б'юті-індустрії. Як і будь-який тренд, такий вид манікюру набрав популярності в США й Китаї, а нині – прийшов в Україну. Варто наголосити, що пудровий манікюр – це не акрилова пудра, адже для нього не підійде звичайний гель-лак.
Так, для пудрового манікюру з діп-системою необхідні відповідні матеріали:
- діп-база,
- діп-топ,
- діп-активатор,
- діп-пудра,
- діп-очищувач для пензликів.
Перевага пудрового манікюру у тому, що його робити дуже швидко, однак покриття міцне й довготривале. Загалом, діп-система має наступні переваги:
- простота нанесення, адже манікюр складається усього з 2 етапів: нанесення покриття та занурення нігтя в пудру;
- міцний матеріал, який за своїми властивостями подібний до акрилової пудри;
- всі компоненти пудрового манікюру гіпоалергенні;
- пудровий манікюр – довготривалий, адже покриття тримається мінімум 3 тижні, й при цьому не відшаровується й не сколюється;
- діп-система зміцнює тонкі нігті;
- матеріали не мають різких запахів;
- пудровий манікюр не вигорає на сонці й не замінює кольору.
Як зробити манікюр без світла / Фото Freepik
Пудровий манікюр: покрокова інструкція
Пудровий манікюр дуже простий і швидкий у виконанні. Важливо лише пам'ятати, що відразу після нанесення діп-бази ніготь негайно треба занурити у пудру.
Інструкція, як зробити манікюр з діп-системою:
- Тонким шаром нанести діп-базу на ніготь.
- Відразу після нанесення занурити ніготь у баночку з діп-пудрою.
- Візьміть пензлик або щіточку й легкими рухами приберіть зайву пудру.
- Якщо колір вийшов ненасиченим, то можна повторно нанести базу й занурити ніготь в пудру.
- Після кожного шару необхідно нанести активатор, особливо звертаючи увагу на зону біля кутикули.
- Вирівняти нерівності за допогою пилочки для нігтів чи бафу.
- Нанести діп-топ.
Як зробити пудровий манікюр: дивіться відео
Нюдовий пудровий манікюр: дивіться відео
Зняти таке покриття можна звичайною рідиною для зняття лаку або ж фрезою. Окрім того, нині в мережі можна знайти цілі набори для манікюру з діп-системою.