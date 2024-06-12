Його перевага у тому, що його з легкістю можна зробити, коли вдома немає світла. Як правильно робити пудровий манікюр та що таке діп-система – пояснює Lady 24.

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Що таке пудровий манікюр і чим він відрізняється

Пудровий манікюр, або як його ще називають SNS-нігті, з діп-системою – це відносна новинка в б'юті-індустрії. Як і будь-який тренд, такий вид манікюру набрав популярності в США й Китаї, а нині – прийшов в Україну. Варто наголосити, що пудровий манікюр – це не акрилова пудра, адже для нього не підійде звичайний гель-лак.

Так, для пудрового манікюру з діп-системою необхідні відповідні матеріали:

діп-база,

діп-топ,

діп-активатор,

діп-пудра,

діп-очищувач для пензликів.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Перевага пудрового манікюру у тому, що його робити дуже швидко, однак покриття міцне й довготривале. Загалом, діп-система має наступні переваги:

простота нанесення, адже манікюр складається усього з 2 етапів: нанесення покриття та занурення нігтя в пудру;

міцний матеріал, який за своїми властивостями подібний до акрилової пудри;

всі компоненти пудрового манікюру гіпоалергенні;

пудровий манікюр – довготривалий, адже покриття тримається мінімум 3 тижні, й при цьому не відшаровується й не сколюється;

діп-система зміцнює тонкі нігті;

матеріали не мають різких запахів;

пудровий манікюр не вигорає на сонці й не замінює кольору.



Як зробити манікюр без світла / Фото Freepik

Пудровий манікюр: покрокова інструкція

Пудровий манікюр дуже простий і швидкий у виконанні. Важливо лише пам'ятати, що відразу після нанесення діп-бази ніготь негайно треба занурити у пудру.

Інструкція, як зробити манікюр з діп-системою:

Тонким шаром нанести діп-базу на ніготь. Відразу після нанесення занурити ніготь у баночку з діп-пудрою. Візьміть пензлик або щіточку й легкими рухами приберіть зайву пудру. Якщо колір вийшов ненасиченим, то можна повторно нанести базу й занурити ніготь в пудру. Після кожного шару необхідно нанести активатор, особливо звертаючи увагу на зону біля кутикули. Вирівняти нерівності за допогою пилочки для нігтів чи бафу. Нанести діп-топ.

Як зробити пудровий манікюр: дивіться відео

Нюдовий пудровий манікюр: дивіться відео

Зняти таке покриття можна звичайною рідиною для зняття лаку або ж фрезою. Окрім того, нині в мережі можна знайти цілі набори для манікюру з діп-системою.