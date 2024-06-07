Всі знають, що гель-лак варто сушити в спеціальній UV/LED-лампі. Однак, що робити у випадках, коли світло вимкнули, а манікюр треба терміново доробити. Як висушити гель-лак у таких випадках – розповідає Lady 24.

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Як висушити гель-лак без світла

Загалом, існує кілька альтернатив, як висушити гель-лак, коли вимкнули світло. По-перше, можна заздалегідь придбати міні-лампу, яка працюватиме від павербанка. Така UV/LED-лампа коштує недорого, а під'єднати її можна за допомогою звичайнісінького microUSB. Також існують маленькі лампи-ліхтарики з UV/LED-променями. Вони працюють від батарейок і можуть сушити по одному нігтю.

Якщо ж UV/LED-лампи, яка б працювала від павербанка немає, то варто розібратися, який саме гель-лак використовується. Загалом вони діляться на 2 типи:

чутливі до UV/LED-лампи,

байдужі до світла – NO-light gel.

Так, перший тип гель-лаків буде складно висушити, адже для цього необхідна UV/LED-лампа. Як варіант у мережі також пропонують сушити нігті під прямими сонячними променями. Що стосується NO-light gel, то їх можна висушити й за допомогою простих лайфхаків.



Як висушити гель-лак без лампи / Фото Freepik

Як висушити NO-light gel

Якщо гель-лак не потребує UV/LED-променів, то можна просто почекати, поки покриття висохне. Зазвичай доведеться витрати близько 1 години. Окрім того, існує кілька лайфхаків:

опустити пальці у воду з льодом на 10 – 15 хвилин;

купити каталогізатори для нігтів – спеціальний засіб для швидкого висихання лаку;

сушити холодним повітрям з фена.

охолодити гель-лак у холодильнику перед нанесенням (поставити баночку туди мінімум на 20 хвилин);

сушити манікюрним вентилятором.

Ці поради є дієвими й ефективними, але такий манікюр не довготривалий. Гель-лаки, які не чутливі до світла, носяться не так довго, як ті, які полімеризують в лампі. Однак, якщо терміново треба закінчити манікюр, то сміливо можна користуватися лайфхаками, які згадані вище.



Як зробити манікюр вдома / Фото Freepik

Як зробити манікюр, коли вимкнули світло

Якщо необхідно терміново оновити манікюр без світла і UV/LED-лампи, необхідно мати:

не світлочутливий гель-лак;

каталізатор;

праймер;

полімер;

манікюрні інструменти: баф, пилочку, щипчики, олію для кутикули.

Інструкція для виконання такого манікюру дуже проста. Так, насамперед необхідно зробити гігієнічний манікюр за допомогою інструментів. Після цього варто нанести праймер на нігтьову пластину, а після – гель-лак.

Наступний етап – тонке нанесення полімеру. Варто почекати 1 – 2 хвилини, а потім – покрити каталізатором. Достатньо буде однієї краплі засобу. За кілька хвилин після нанесення каталізатора манікюр висохне за лічені хвилини.

В умовах, коли через дефіцит в Україні постійно вимикають світло, такі лайфхаки стануть у пригоді й можуть допомогти врятувати манікюр.