Все знают, что гель-лак стоит сушить в специальной UV/LED-лампе. Однако, что делать в случаях, когда свет выключили, а маникюр надо срочно доделать. Как высушить гель-лак в таких случаях – рассказывает Lady 24.

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Как высушить гель-лак без света

В общем, существует несколько альтернатив, как высушить гель-лак, когда выключили свет. Во-первых, можно заранее приобрести мини-лампу, которая будет работать от повербанка. Такая UV/LED-лампа стоит недорого, а подключить ее можно с помощью самого обычного microUSB. Также существуют маленькие лампы-фонарики с UV/LED-лучами. Они работают от батареек и могут сушить по одному ногтю.

Если же UV/LED-лампы, которая бы работала от повербанка нет, то стоит разобраться, какой именно гель-лак используется. В общем они делятся на 2 типа:

чувствительные к UV/LED-лампе,

безразличные к свету – NO-light gel.

Так, первый тип гель-лаков будет сложно высушить, ведь для этого необходима UV/LED-лампа. Как вариант в сети также предлагают сушить ногти под прямыми солнечными лучами. Что касается NO-light gel, то их можно высушить и с помощью простых лайфхаков.



Как высушить гель-лак без лампы / Фото Freepik

Как высушить NO-light gel

Если гель-лак не требует UV/LED-лучей, то можно просто подождать, пока покрытие высохнет. Обычно придется потратить около 1 часа. Кроме того, существует несколько лайфхаков:

опустить пальцы в воду со льдом на 10 – 15 минут;

купить каталогизаторы для ногтей – специальное средство для быстрого высыхания лака;

сушить холодным воздухом из фена.

охладить гель-лак в холодильнике перед нанесением (поставить баночку туда минимум на 20 минут);

сушить маникюрным вентилятором.

Эти советы являются действенными и эффективными, но такой маникюр не долговременный. Гель-лаки, которые не чувствительны к свету, носятся не так долго, как те, которые полимеризуют в лампе. Однако, если срочно надо закончить маникюр, то смело можно пользоваться лайфхаками, которые упомянуты выше.



Как сделать маникюр дома / Фото Freepik

Как сделать маникюр, когда выключили свет

Если необходимо срочно обновить маникюр без света и UV/LED-лампы, необходимо иметь:

не светочувствительный гель-лак;

катализатор;

праймер;

полимер;

маникюрные инструменты: баф, пилочку, щипчики, масло для кутикулы.

Инструкция для выполнения такого маникюра очень проста. Так, первым делом необходимо сделать гигиенический маникюр с помощью инструментов. После этого стоит нанести праймер на ногтевую пластину, а после – гель-лак.

Следующий этап – тонкое нанесение полимера. Стоит подождать 1 – 2 минуты, а затем – покрыть катализатором. Достаточно будет одной капли средства. Через несколько минут после нанесения катализатора маникюр высохнет за считанные минуты.

В условиях, когда из-за дефицита в Украине постоянно выключают свет, такие лайфхаки пригодятся и могут помочь спасти маникюр.