Зокрема, цього сезону варто придивитися до нігтів Дженніфер Лопес. Актриса як завжди показала крутий дизайн, яким можна надихнутися. Як виглядає манікюр зірки, розповідаємо далі.

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Як виглядає літній манікюр Джей Ло

Дженніфер Лопес нещодавно похизувалась своїм новим літнім манікюром від улюбленого майстра Тома Бачика.

Світло та діаманти,

– підписав фото з дизайном Том Бачик.

Як виглядає новий манікюр Джей Ло: дивіться фото

І з таким визначенням не посперечаєшся, адже для спекотного сезону Дженніфер Лопес обрала напівпрозорий дизайн, схожий на оптичну ілюзію чи промінь світла.

Літо – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto, який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

Колір манікюру зірки настільки близький до тону її шкіри, що здається, ніби на її нігтях нічого немає, однак мерехтіння, яке вловлює світло, видає покриття та створює розкішний ефект.

У результаті у Джей Ло вийшов доволі природний дизайн, який, втім, є виразним, що створює ідеальне поєднання для літа.