Его преимущество в том, что его с легкостью можно сделать, когда дома нет света. Как правильно делать пудровый маникюр и что такое дип-система – объясняет Lady 24.

К теме Как высушить гель-лак, когда выключили свет: эффективные лайфхаки

Что такое пудровый маникюр и чем он отличается

Пудровый маникюр, или как его еще называют SNS-ногти, с дип-системой – это относительная новинка в бьюти-индустрии. Как и любой тренд, такой вид маникюра набрал популярности в США и Китае, а сейчас – пришел в Украину. Стоит отметить, что пудровый маникюр – это не акриловая пудра, ведь для него не подойдет обычный гель-лак.

Так, для пудрового маникюра с дип-системой необходимы соответствующие материалы:

  • дип-база,
  • дип-топ,
  • дип-активатор,
  • дип-пудра,
  • дип-очиститель для кисточек.

Преимущество пудрового маникюра в том, что его делать очень быстро, однако покрытие прочное и долговременное. В общем, дип-система имеет следующие преимущества:

  • простота нанесения, ведь маникюр состоит всего из 2 этапов: нанесение покрытия и погружение ногтя в пудру;
  • прочный материал, который по своим свойствам подобен акриловой пудре;
  • все компоненты пудрового маникюра гипоаллергенны;
  • пудровый маникюр – долговременный, ведь покрытие держится минимум 3 недели, и при этом не отслаивается и не скалывается;
  • дип-система укрепляет тонкие ногти;
  • материалы не имеют резких запахов;
  • пудровый маникюр не выгорает на солнце и не заменяет цвета.


Как сделать маникюр без света / Фото Freepik

Пудровый маникюр: пошаговая инструкция

Пудровый маникюр очень простой и быстрый в исполнении. Важно лишь помнить, что сразу после нанесения дип-базы ноготь немедленно надо окунуть в пудру.

Инструкция, как сделать маникюр с дип-системой:

  1. Тонким слоем нанести дип-базу на ноготь.
  2. Сразу после нанесения погрузить ноготь в баночку с дип-пудрой.
  3. Возьмите кисточку или щеточку и легкими движениями уберите лишнюю пудру.
  4. Если цвет получился ненасыщенным, то можно повторно нанести базу и погрузить ноготь в пудру.
  5. После каждого слоя необходимо нанести активатор, особенно обращая внимание на зону возле кутикулы.
  6. Выровнять неровности с помощью пилочки для ногтей или бафа.
  7. Нанести дип-топ.

Как сделать пудровый маникюр: смотрите видео

Нюдовый пудровый маникюр: смотрите видео

Снять такое покрытие можно обычной жидкостью для снятия лака или фрезой. Кроме того, сейчас в сети можно найти целые наборы для маникюра с дип-системой.