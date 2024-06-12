Его преимущество в том, что его с легкостью можно сделать, когда дома нет света. Как правильно делать пудровый маникюр и что такое дип-система – объясняет Lady 24.

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Что такое пудровый маникюр и чем он отличается

Пудровый маникюр, или как его еще называют SNS-ногти, с дип-системой – это относительная новинка в бьюти-индустрии. Как и любой тренд, такой вид маникюра набрал популярности в США и Китае, а сейчас – пришел в Украину. Стоит отметить, что пудровый маникюр – это не акриловая пудра, ведь для него не подойдет обычный гель-лак.

Так, для пудрового маникюра с дип-системой необходимы соответствующие материалы:

дип-база,

дип-топ,

дип-активатор,

дип-пудра,

дип-очиститель для кисточек.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Преимущество пудрового маникюра в том, что его делать очень быстро, однако покрытие прочное и долговременное. В общем, дип-система имеет следующие преимущества:

простота нанесения, ведь маникюр состоит всего из 2 этапов: нанесение покрытия и погружение ногтя в пудру;

прочный материал, который по своим свойствам подобен акриловой пудре;

все компоненты пудрового маникюра гипоаллергенны;

пудровый маникюр – долговременный, ведь покрытие держится минимум 3 недели, и при этом не отслаивается и не скалывается;

дип-система укрепляет тонкие ногти;

материалы не имеют резких запахов;

пудровый маникюр не выгорает на солнце и не заменяет цвета.



Как сделать маникюр без света / Фото Freepik

Пудровый маникюр: пошаговая инструкция

Пудровый маникюр очень простой и быстрый в исполнении. Важно лишь помнить, что сразу после нанесения дип-базы ноготь немедленно надо окунуть в пудру.

Инструкция, как сделать маникюр с дип-системой:

Тонким слоем нанести дип-базу на ноготь. Сразу после нанесения погрузить ноготь в баночку с дип-пудрой. Возьмите кисточку или щеточку и легкими движениями уберите лишнюю пудру. Если цвет получился ненасыщенным, то можно повторно нанести базу и погрузить ноготь в пудру. После каждого слоя необходимо нанести активатор, особенно обращая внимание на зону возле кутикулы. Выровнять неровности с помощью пилочки для ногтей или бафа. Нанести дип-топ.

Как сделать пудровый маникюр: смотрите видео

Нюдовый пудровый маникюр: смотрите видео

Снять такое покрытие можно обычной жидкостью для снятия лака или фрезой. Кроме того, сейчас в сети можно найти целые наборы для маникюра с дип-системой.