Пока сезон босоножек еще продолжается: стильные идеи педикюра, которые стоит успеть попробовать

Осень уже приближается, но пока сезон босоножек продолжается. И это значит, что еще есть время попробовать несколько стильных идей педикюра.

Какой интересный и модный педикюр выбрать, чтобы насладиться завершением жаркого сезона, рассказываем далее.

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3D-педикюр

3D-ногти набирают популярность и являются прекрасным и ярким решением для завершения лета. Тем более, что здесь есть где разгуляться – можно выбрать как большие и объемные детали, так и более изысканные камни или стразы.

3D-педикюр: смотрите фото

Цветочный дизайн

Цветы можно интегрировать в дизайн не только весной. В зависимости от того, как вы их носите, они могут работать круглый год. Для завершения лета выберите яркие растения, сделайте их главным акцентом и наслаждайтесь цветом.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Цветочный педикюр: смотрите фото

Разноцветный педикюр

Не можете решить, какой цвет или дизайн выбрать? Решение простое – смешайте разные оттенки. Это точно добавит настроения и позволит насладиться последними теплыми днями.

Разноцветный педикюр: смотрите фото

Не отказывайте себе в экспериментах и сочетайте цвета как вам хочется – от двух оттенков на разных ногах до выбора отдельного цвета для каждого ногтя.