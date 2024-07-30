Как подготовить ноги, по мнению специалистов, чтобы сделать педикюр приятным как для вас, так и для мастера, рассказываем далее.

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Вымойте ноги

Перед педикюром мастер Тина Белло рекомендует тщательно вымыть ноги с мылом и водой, чтобы удалить любую грязь или пот. Она также добавляет, что перед этим шагом вы можете предварительно немного подстричь ногти на ногах, если они слишком длинные, но не стоит формировать их, поскольку это лучше поручить профессионалу.

Подготовьте кожу

За день или два до процедуры можно подержать ноги в теплой воде 10 – 15 минут и сделать скраб или обработать кожу пемзой. Это поможет смягчить кожу и облегчить работы по удалению любых мозолей мастеру.

Снимите остатки лака с ногтей

Мастер педикюра Кирстен Уайт рекомендует удалить любой лак заблаговременно, поскольку это сэкономит время и даст мастеру больше свободы, чтобы сделать дополнительные уходовые процедуры.

Не наносите крем для ног в день процедуры

Несмотря на то, что после пилинга ноги важно увлажнить, в день процедуры важно отказаться от крема или лосьона. Это даст возможность лаку лучше высыхать и не отслаиваться.

Обсудите любые проблемы

В день педикюра специалисты советуют сообщить мастеру о любых конкретных проблемах или заболеваниях, такие как аллергия, диабет или грибок ногтей, чтобы убедиться, что лечение будет адаптировано к вашим потребностям и безопасности.

Возьмите шлепанцы, чтобы одеть их после педикюра

Хотя это не совсем подготовительный этап, совет все же будет полезным. Отправляясь на педикюр, захватите с собой шлепанцы или открытые босоножки, чтобы убедиться, что на пути домой покрытие на ногтях не повредится.