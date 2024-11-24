"Любовь к себе – не эгоизм, а основа": интервью с Дашей Квитковой о моде и жизни во время войны

Инфлюенсерка Даша Квиткова завоевала сердца почти 2-х миллионов поклонников, которые следят за ее жизнью в инстаграме. Красивая, молодая и амбициозная девушка является мотиватором для многих, поскольку демонстрирует, как можно достичь желаемого, благодаря вере в себя и постоянной работе.

Даша Квиткова производит впечатление железной леди, которая идет напролом в одном направлении на пути к осуществлению своих мечтаний. Она является амбассадором социальных и собственных проектов и вдохновляет аудиторию на позитивные изменения. В интервью 24 Каналу блогер рассказала о том, где находит ресурс и мотивацию, о поддержке ментального здоровья во время войны, о благотворительности, предпочтения в музыке, фильмах и моде, о дисциплине в спорте и любви к себе.

Читайте также Кино, отношения с любимым и война: честный разговор со звездой "Конотопской ведьмы" Татьяной Малковой

Выбираю двигаться вперед, – Квиткова о жизни во время войны

Даша, вспоминая о вас, первое, что возникает в воображении – ваша улыбка. Вы постоянно излучаете радость и хорошее настроение. Можете рассказать, как удается быть таким энерджайзером?

Часто со стороны выглядит так, будто я всегда на позитиве, но я не считаю себя энерджайзером.

Я живой человек со своими "тараканами", переживаниями и проблемами. Как и у всех людей, у меня так же есть моменты, когда я понимаю, что не выдерживаю. Тогда мне хочется поплакать и спрятаться под одеяло где-то в углу, чтобы никто меня не беспокоил.

Последний раз я дала себе на такое состояние две недели, в течение которых ежедневно плакала, потому что переживала выгорание. После этого я встала, собралась и продолжила жить жизнь. Но, видимо, у меня это с детства – несмотря на то, что происходит в моей жизни, я всегда встаю и продолжаю идти.

Я выбираю жить и двигаться вперед, потому что не хочу, чтобы мой ребенок видел, что я страдаю.



Даша Квиткова дает себе время перезагрузиться / Фото пресс-службы

Вы – заряд невероятной мотивации. А что вас мотивирует? Где находите ресурс и откуда его черпаете? Что вдохновляет постоянно двигаться вперед?

Мой сын – главный мотиватор для меня. Я понимаю, что несу за него ответственность, и это дает мне огромный толчок, чтобы продолжать заниматься своим делом. В детстве мы часто не получаем то, что хотели, из-за чего вырастаем с желанием дать своему ребенку самое лучшее. Это также меня мотивирует.

Кроме того, я сама себя мотивирую – когда оглядываюсь назад на пройденный путь, понимаю, что хочу продолжать в том же темпе. Меня также вдохновляют люди вокруг. Просто посмотрите на наших украинцев, сколько талантливых и впечатляющих людей. Когда ты живешь в таком обществе, то понимаешь, что не можешь просто сидеть на диване. Сейчас я не планирую замедляться – сделаю это, когда придет время.

Вы амбассадорка проекта "Как ты?", который создан по инициативе Елены Зеленской в поддержку ментального здоровья. Как по вашему мнению экологично поддерживать ментальное здоровье во время войны?

Ментальное здоровье – это наш фундамент сегодня, нет фундамента – все остальное ходит ходуном. Наши "соседи" пытаются достичь того, чтобы мы отчаялись, впали в депрессию, перестали жить и планировать. Но такого не должно быть. Мы должны держаться, собрать свою волю в кулак и продолжать, несмотря ни на что. Наше ментальное здоровье должно быть крепким, и мы должны его поддерживать.

Начать можно с базового – обращать внимание на свое состояние. Отследите то, как вы себя чувствуете, задайте себе вопрос: "В норме ли я сегодня?", "Нужен ли мне отдых?", "Что меня тревожит?". Обратитесь к психологу, когда чувствуете необходимость. Об этом не стыдно говорить, наоборот – нужно кричать, что ментальное не менее важно, чем физическое.

Квиткова о донатах для ВСУ и помощи детям

Социальная составляющая – важная часть вашей деятельности. Ежедневно в течение длительного времени вы отправляете донаты нашей армии и показываете это в своих сторис. Борьба с врагом требует ресурсов ежедневно, однако некоторые люди "устали" донатить. У вас огромная аудитория. Как смотивировать их помогать армии не по принуждению, а сделать это привычкой?

Смотрите, мне удалось сделать это привычкой для себя. Я понимаю, что могу пить кофе, видеться с друзьями, спать спокойно в теплой кроватке с ребенком. В то время, как защитники и защитницы воюют и борются за нашу независимость. Это стало своеобразной привычкой-благодарностью, ведь я благодарю каждый день за возможность быть здесь, продолжать работать и заниматься своими делами. Мы можем мотивировать людей только своим примером.

О том как мотивировать – есть разные механики и пути. Недавно мы выпустили колабу с Klavdia Petrivna. Это был совместный трек и видео в поддержку сбора на зимнюю форму для женщин-защитниц. Я впервые в своей жизни зачитала рэп. Этот ролик имеет развлекательный характер, и главная его цель – привлечь людей к сбору. И нам это удалось, много медиа написала об инициативе, поделились линком на сбор, много людей задонатило.

7 декабря в ТРЦ Blockbaster Mall уже второй год подряд пройдет мое благотворительное мероприятие "Под подушкой", которое нацелено на сбор средств для детей, которые борются с раком. Мы проводим этот ивент в партнерстве с Фондом "Таблеточки". В прошлом году собрали совместными усилиями более 5 миллионов гривен, этом году делаем все для того, чтобы эта сумма была еще больше.

Заколабились со многими украинскими брендами, которые продают у себя благотворительные товары и проценты с них перечислят на нашу инициативу. А 7 декабря состоится большой концерт в поддержку кампании с участием талантливых детей и известных артистов. Поэтому, приглашаю всех хорошо и с пользой провести время вместе.

Даша, кроме того, вы активно помогаете больным детям. В какой момент вы поняли свою миссию – быть привлеченной к такому непростому, но очень важному процессу сбора средств?

Как мама, я чувствую особую связь с этими детьми. Когда я впервые приехала в Охматдет и увидела, глаза этих детей, увидела их желание жить... Это глубоко тронуло меня. Я хочу поддерживать родителей, которые вместе со своими детьми борются с болезнью, чтобы они знали, что не одни в своей собственной войне. Я хочу, чтобы как можно больше украинских детей были здоровы и имели счастливую жизнь. Имея огромную аудиторию, я хочу направить ее в правильное русло, чтобы мы вместе помогали тем, кто в этом нуждается.

Вы наведываетесь к детям в больницу, которые проходят тяжелое лечение. Что чувствуете в этот момент? Как удается быть сильной перед ними и как эти дети на вас влияют?

Мне тяжело удается быть сильной, когда я там. Сердце болит и разрывается изнутри, но эти дети дают надежду. Они радуются нашим встречам, помнят меня и со счастливыми глазами бегут ко мне, изготавливают подарки. Когда я провожу время с ними, стараюсь подарить тепло и энергию, чтобы они знали, что не одни. После этих встреч я плачу, мне нужно несколько часов, чтобы успокоиться.

Перешла на украинский язык ради сына

Незадолго до войны вы перешли в своем блоге на украинский язык. Этот шаг вы сделали еще тогда, когда большинство инфлюенсеров говорили на русском. Что подтолкнуло вас к таким действиям?

Я сделала этот шаг, потому что хочу, чтобы мой сын разговаривал на чистом украинском.

Это было наше совместное решение с Никитой (Никита Добрынин – бывший муж Даши Квитковой, – 24 Канал), с начала полномасштабного вторжения мы разговариваем с Левчиком исключительно на украинском и он не знает русских слов.

Сейчас, когда я пересматриваю свои старые видео, на которых разговариваю на русском, мне вообще не нравится мой голос. Украинский язык гораздо мелодичнее и нежнее для меня.

Вы часто делитесь с поклонниками рутиной с Левчиком. Как вы объясняете ему, почему посреди ночи в любое другое время суток вам нужно спускаться в укрытие? Как мамам рассказать детям в маленьком возрасте о войне?

Когда началось полномасштабное вторжение, Левчик был совсем маленьким и в принципе не понимал ужасов войны. Сегодня он знает, что делать во время тревоги, ведь я объясняю ему все как взрослому. Я рассказываю про агрессию со стороны России, взрывы и необходимость прятаться. Он это все знает и когда слышит тревогу, подходит ко мне и говорит: "Мама, началась тревога, пошли в укрытие". В его садике также есть убежище и дети знают, как действовать в таких ситуациях.



Даша Квиткова со своим сыном Львом / Фото из пресс-службы

Лично знакомы с Сашей, – Квиткова о новом "Холостяке"

Какую украинскую музыку слушает Даша Квиткова? Расскажите о любимых исполнителях. А еще поделитесь украинскими фильмами, которые вам больше всего запомнились.

Я слушаю много украинской музыки, наши артисты действительно достигли огромного прорыва за эти почти три года. Обычно, я просто включаю Топ-100 в Киеве или в Украине в Apple Music и слушаю все последние премьеры. Мне нравятся разные исполнители: MAMARIKA, MONATIK, DOROFEEVA, Океан Эльзы и многие другие.

Относительно фильмов – из последнего, что понравилось, это "Граф Монте-Кристо", "Мыслями наизнанку 2", "Воображаемые друзья", "Бедные создания", "Поворот Трея Тернера" и "Бекхэм".

Вы – победительница популярного реалити-шоу "Холостяк". Недавно стартовал новый сезон с ветераном Александром Тереном. Знакомы ли вы с ним лично? Вероятно были вовлечены в определенные проекты? Что можете рассказать о нем?

Да, мы лично знакомы с Сашей, как-то вместе выступали на одном мероприятии. Он кажется мне очень приятной и сильной личностью. Я знаю, что он написал свою книгу, и хочу ее прочитать. Как будет время, то обязательно буду смотреть новый сезон. Но, прежде всего, желаю ему найти настоящую, искреннюю любовь.

Думала о своем бренде, – Даша Квиткова о моде

Вы – пример для подражания многих девушек. У вас даже есть рубрика GRWM. Ваш стиль одежды вдохновляет, потому что все образы невероятно красивые. Вы сами их придумываете или черпаете откуда-то вдохновение?

Конечно, я черпаю вдохновение из соцсетей, Pinterest и подписываюсь на стильных девушек. Но сами образы я обычно продумываю самостоятельно. Для меня главное, чтобы было комфортно, а понравится ли кому-то – не так важно.



Даша Квиткова любит стильно одеваться / Фото из пресс-службы

Все больше украинцев отдают предпочтение нарядам от наших дизайнеров. Какие украинские бренды являются вашими любимыми и почему?

У меня много любимых украинских брендов. Если открыть мой шкаф, большинство вещей там от украинских производителей. Не хочу выделять конкретный бренд, чтобы не обидеть других. Все наши бренды на самом деле очень стараются и создают качественные вещи. Например, сегодня я заходила в Zara посмотреть новую коллекцию, но поняла, что качество наших украинских брендов значительно выше, поэтому даже ничего себе не купила.

Какая самая ценная и самая дорогая вещь в вашем гардеробе? Возможно их есть несколько.

Наверное, моя самая ценная вещь – это моя домашняя голубовато-серая футболка, она очень близка моему сердцу. А самые дорогие вещи в моем гардеробе – это сумки и очки.

Вместе с брендом Intertop вы презентовали капсульную коллекцию одежды "Цвети". А хотелось бы вам основать собственный бренд одежды? Задумывались ли над этим?

Я уже думала о создании собственного бренда, и есть определенные идеи, но они не связаны с одеждой. В этом плане я не спешу, потому что понимаю, что собственному делу надо отдаваться полностью, надо знать его досконально, поэтому пока обдумываю.

Кстати, мы с Intertop в рамках проекта "Под подушкой" создали благотворительный свитшот, который можно будет приобрести в сети магазинов уже на этой неделе. Все 100% с продажи свитшота будут перечислены в Фонд "Таблеточки" на лекарства для детей, а свитшот реально классный, ношу его постоянно.

Как выглядит ваша идеальная капсула наряда на осень? Что, по вашему мнению, должно быть в гардеробе каждой девушки?

Главное, чтобы были спортивные штаны, в которых удобно и комфортно, теплые уги и кроссовки. Я никогда не готовлю капсулы на целый сезон – если мне нравится вещь, я ее беру. Каждая девушка должна выбирать одежду в соответствии со своим вкусом и стилем, а не покупать только из-за трендов. Для меня любимыми вещами в это время есть пальто и стильные очки, которые дополняют любой образ.

Расскажите о главных трендах, которые уже успели приобрести для себя?

Я заметила, что сейчас в тренде бордовые и коричневые цвета. Из этой тенденции у меня уже есть коричневый жакет, бордовая сумка и бордовые сапожки.

Многие украинские инфлюенсерок ездят на Недели моды за границу. Планируете ли вы в будущем посетить Fashion Week?

Честно говоря, у меня нет цели попасть на Fashion Week. Есть фэшн-инфлюенсеры, которые строят свой блог на моде, поэтому конечно, для них посетить модные показы – это необходимость и приоритет. У меня совсем другая тематика блога и другие планы.



Инфлюенсерка обожает красивые аутфиты / Фото из пресс-службы

"Люблю натуральность": какая beauty-рутина у Даши Квитковой

Опишите свою beauty-рутину? Без каких средств не представляете свое утро? Какой макияж больше всего любите в повседневной жизни?

Моя бьюти-рутина начинается с того, что мой сын просыпается и "бьет" меня ногой в лицо (смеется – 24 Канал). Думаю, все мамы меня поймут. После пробуждения я сразу принимаю контрастный душ для того, чтобы запустить кровообращение и спасти мое отекшее лицо. Также люблю набрать в миску воду со льдом и погрузить туда лицо. Это меня спасает, когда я сплю лицом в подушку и поэтому имею значительные отеки. Далее я стою на коврике с иглами, пока чищу зубы и сушу волосы.

Насчет макияжа, я люблю натуральный вид, когда тональное средство почти незаметно, нет эффекта маски. Это подкрашенные ресницы, брови и карандаш с нюдовым оттенком на губах. И, конечно, пытаюсь скрыть синяки под глазами.



Инфлюенсерка любит выглядеть натурально / Фото из пресс-службы

Как пахнет Даша Квиткова? Расскажите о своих нескольких любимых ароматах.

Мой любимый аромат я ношу уже более двух лет. Я его очень люблю и не знаю, хочу ли делиться им, чтобы его не раскупили... Поэтому оставлю его в секрете (улыбается – 24 Канал).

Вы активно занимаетесь спортом и сумели продемонстрировать, как благодаря физическим нагрузкам и здоровому питанию можно изменить свое тело и внутреннее состояние. Расскажите, как постоянно мотивировать себя к спорту и как не сойти с дистанции, чтобы достичь желаемого результата. Чем руководствуетесь вы?

Я руководствуюсь дисциплиной. В моем случае, мотивация уже давно отошла на второй план. Сейчас я тренируюсь исключительно благодаря строгой дисциплине, потому что регулярность важнее. Мое тело благодарит меня за спорт, за выносливость и физическое состояние. Когда я длительное время не тренируюсь, я чувствую, как мое тело становится вялым, мне даже трудно ходить. Спорт меня спасает не только в физическом плане, но и в эмоциональном, для меня это терапия.



Даша Квиткова постоянно занимается спортом / Фото пресс-службы

Заметить вашу трансформацию – невозможно. Какие изменения почувствовали в себе, когда достигли идеальной фигуры?

Единственное изменение, которое я почувствовала в себе, когда достигла своего (!) идеала фигуры – это то, что мое тело стало невероятно выносливым. Дисциплина и регулярность – ключ к успеху. Мы можем трансформироваться исключительно, если прикладываем к этому усилия.

Во время войны часто опускаются руки и теряется мотивация к чему-либо. Что значит заботиться о себе? Какие основные критерии вы сюда бы отнесли?

Заботиться о себе – это слушать свои потребности, делать то, что приносит радость, и не забывать о паузах. Если хочется сегодня просто полежать в постели – сделайте это. Подруги позвали куда-то вместе выйти – позвольте себе это. Если давно думали сделать какой-то невероятно крейзи поступок – решитесь на это, наслаждайтесь каждой минутой. Главное в жизни – это слышать себя, свои потребности, знать свои границы и не позволять другим их разрушать.



Даша Квиткова советует прислушиваться к себе / Фото из пресс-службы

Вы часто читаете. Какие книги посоветуете нашим читателям? Вероятно есть такие, которые на вас определенным образом повлияли.

"9 ноября", Коллин Гувер

Все книги Гувер, которые я рекомендовала подписчикам, были за несколько дней распроданы во всех магазинах Киева (смеется – 24 Канал). "9 ноября" – история, которая меня захватила, украла сон и заставила мои глаза наполниться слезами, потому что там есть вещи, которые задевают за живое.

"Лучше, чем в фильмах", Линн Пейнтер

Она очень легко читается, нет острого сюжета. Ты будто смотришь подростковый, банальный, но очень приятный фильм на Netflix. Если ищете что-то легкое и классное – это оно, можно прочитать за один день.

"Все, что с нами навеки", Люси Скор

“Не суди книгу по обложке” – эта фраза максимально описывает ее. Книга о силе семьи, о поддержке, любви и сексе. О синдроме отличницы и дружбе.

И напоследок. Что значит любить себя? Кто по вашему мнению – успешная женщина и в чем ваш секрет успеха?

Любить себя – это принимать и ценить свою личность, как она есть, признавать свои сильные и слабые стороны, уважать собственные потребности и желания. Это о заботе о себе, как в эмоциональном плане, так и в физическом, а также об установлении здоровых границ, чтобы защитить свое внутреннее пространство. Любовь к себе – это не эгоизм, а важная основа для построения здоровых отношений и счастливой жизни.

Успешная женщина, по моему мнению, – это не только та, которая достигла карьерных или финансовых вершин, но и та, кто чувствует гармонию внутри, чем бы она не занималась в жизни. Секрет успеха - это умение верить в себя даже тогда, когда весь мир сомневается. Это о терпении, когда результаты не приходят сразу, и силу двигаться вперед, когда путь кажется слишком трудным. Это умение найти вдохновение в мелочах и ценить каждый шаг на своем пути.

Любовь к себе и вера в свою ценность – это крепкие крылья, которые помогают преодолевать любые вершины.