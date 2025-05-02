Как дорого выглядеть: Иванка Трамп очаровала образом в голубом костюме

Дочь президента США поделилась с подписчиками апрельскими фотографиями, среди которых немало фото продемонстрировала в голубом костюме. Выбранный наряд ей невероятно подходил и подчеркнул изящную фигуру.

Иванка Трамп любит элегантные наряды и часто примеряет на себе вещи в классическом стиле, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу знаменитости. Дочь Дональда Трампа диктует тренды модницам из разных уголков мира, которые восхищаются ее стилем.

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Блондинка всегда выглядит дорого и любит придерживаться роскошного стиля Old Money. Для одного из своих выходов она выбрала наряд, который имеет дорогой и безупречный вид.

Образ Иванки Трамп

На важное событие красавица выбрала нежный и женский образ. Иванка Трамп в конце апреля пришла на прием победителя Супербоула в Белом доме в Вашингтоне. На мероприятие она пришла со своими детьми – дочерью Арабеллой и старшим сыном Джозефом.

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На встречу Иванка Трамп надела голубой костюм от итальянского бренда Dolce & Gabbana, состоящий из приталенного двубортного жакета и юбки-карандаша. Красивыми акцентами стали массивные пуговицы на блейзере в тон к жакету.



Иванка Трамп в голубом костюме/ Фото из инстаграма знаменитости



Иванка Трамп с семьей / Фото из инстаграма знаменитости

Свой весенний аутфит дочь президента США дополнила светлыми туфлями-лодочками на каблуках, а белокурые волосы просто распустила и выпрямила. Дочь Арабеллу Иванка одела в голубое платье, поэтому вместе мама и дочь выглядели довольно гармонично.