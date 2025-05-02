Манекенщица Хейли Бибер после появления первенца находилась в определенной тени, а теперь снова активно начала появляться под прицелами папарацци, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.

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Винтажный образ Хейли Бибер

Модель надела в ресторан в Нью-Йорке винтажное платье из весенне-летней коллекции Gucci 1998 года. Основательница бренда Rhode Island вышла в голубом платье без рукавов с высоким вырезом. Это платье для итальянской марки создал в девяностых Том Форд.

Уже много лет стилистом Хейли Бибер является Дани Мишель, которая также одевает Кендалл Дженнер. К образу модели она добавила туфли на каблуках от Gianvito Rossi и бежевый кожаный клатч от известного бренда сестер Олсен The Row. К слову, туфли с прозрачными вставками этим летом будут очень модными.

Из аксессуаров Бибер надела узкие черные солнцезащитные очки и чехол для телефона от своего бренда Rhode.



Роскошный выход Хейли Бибер / Фото Getty Images

Выход Хейли Бибер в этом платье достаточно особенный, поскольку именно в этом платье в 1998 году Анна Винтур появилась на вечеринке американского посольства в Париже. А еще в длинной версии этого наряда в 1997 году Хелен Хант забирала "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Лучше не бывает"

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Недавно в нашем материале мы рассказали, как выглядят самые модные платья лета. Их многообразие поражает, поэтому каждый точно найдет что-то для себя.