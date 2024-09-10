Самая титулованная украинская легкоатлетка современности примерила на себе образы из коллекции осень – зима 2024/25. Основательница бренда говорит, что выбор главной героини был логичным и органичным, ведь активная, целеустремленная и энергичная Ярослава является воплощением CHER Girl, а также является давней поклонницей бренда.

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CHER'17 я увидела в инстаграме. Меня заинтриговало то, что это первый такой современный украинский бренд. У меня много вещей от CHER'17, в основном юбок, брюк и джинсов, у которых идеальная посадка. И, главное, они длинные, а, поверьте мне, найти длинные джинсы очень сложно,

– рассказала Ярослава Магучих.

В кампейне спортсменка примерила разные по стилям образы – от расслабленных повседневных до игривых и обольстительных. Ей удалось идеально передать настроение коллекции, которая объединила в себе элегантность и удобство - любимый микс девушек, живущих бешеным темпом.

В целом коллекция получилась многогранной и сбалансированной. В нее вошли уютные вязаные платья, кардиганы, кожаные костюмы и жакеты, текстурированные бомберы, юбки в стиле preppy, широкие джинсы и неизменная классика - little black dress. В цветовой гамме преобладают сдержанные благородные оттенки, в частности, молочный, карамельный, шоколадный, серый, черный.



Безупречные образы Ярославы Магучих / Фото из инстаграма CHER'17



Красивые образы Ярославы Магучих / Фото из инстаграма CHER'17



Безупречные образы Ярославы Магучих / Фото из инстаграма CHER'17



Красивые образы Ярославы Магучих / Фото из инстаграма CHER'17



Безупречные образы Ярославы Магучих / Фото из инстаграма CHER'17

Что известно о Ярославе Магучих

Ярослава получила золотую медаль на Олимпийских играх-2024. Девушка покорила 2 метра в соревнованиях по прыжкам в высоту. Кроме того, перед Олимпиадой Магучих еще и разорвала всех на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже. Украинка прыгнула аж на 2,10 метра, установив мировой рекорд среди женщин в этом виде спорта.

Ярослава Магучих является четвертой в истории Украины мировой рекордсменкой в легкой атлетике, а также единственной действующей обладательницей мирового рекорда среди украинцев.