Вдохновленный французскими иконами стиля: чем особенный макияж главной героини "Эмили в Париже"

На Netflix вышли первые серии долгожданного четвертого сезона сериала "Эмили в Париже". Главная героиня Эмили Купер всегда очаровывает своими эксцентричными образами, однако на этот раз все внимание было приковано к ее макияжу.

Главная визажистка сериала Орели Пайен рассказала, что на самом деле образ Эмили Купер – вдохновлен французскими иконами стиля. Кроме того, она поделилась, как повторить макияж главной героини.

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Макияж, вдохновленный культовыми личностями

Если бы Орели могла одним словом описать общую эстетику макияжа в четвертом сезоне "Эмили в Париже", то это было бы слово "смелый". Это касается не только Эмили, но и других персонажей. Главная визажистка сериала объяснила, что Эмили должна была раскрываться с каждым сезоном и наконец на нее повлияла парижская жизнь, которая начала отображаться в ее макияже.

Мы хотели пройти через сезон и увидеть, как она (Эмили Купер – Lady) развивается, как она стала смелой – иногда, вообще без макияжа, а иногда – с большим количеством сумасшедших образов. Я хотела, чтобы в образе Эмили было немного больше парижского стиля, а также стремилась сделать ее более зрелой, увереннее в себе и смелее в выборе образа жизни и макияжа,

– объяснила Орели Пайен.

Поэтому, создавая образ Эмили Купер для четвертого сезона, визажистка вдохновлялась образами французских икон стиля, таких как Франсуаза Арди и Джейн Биркин. Они являются воплощением классического "французского лица". В то же время лучшая подруга Эмили Минди – 100% олицетворение американки, поэтому она появляется с накладными ресницами, стразами и ярким макияжем.

Образ Эмили Купер вдохновлен Джейн Биркин: смотрите фото

Как повторить макияж Эмили Купер

Орели Пайен отметила, что сначала надо подготовить кожу, ведь это важный элемент внешнего вида. Так, сначала надо очистить лицо, затем увлажнить его с помощью сыворотки, а после – нанести крем.

Что касается макияжа, то ключевой образ сезона – красные губы Эмили. Визажисты всегда использовали помаду Dior Rouge Dior on 999, ведь ее текстура идеальная, а цвет – подходит как брюнеткам, так и блондинкам. Также ключевыми элементами макияжа являются тональные основы Cle de Peau и Chanel Vitalumière Aqua и консилеры Dior или Laura Mercier.

Подражая макияжу Эмили Купер, нужно придерживаться классической формулы французских женщин.

Красота французской девушки – это быть достаточно уверенной в себе, чтобы выйти на улицу без макияжа. Однако красные губы, черная подводка для глаз и много туши – это свойственная французским девушкам классическая комбинация,

– объяснила визажистка.

По словам Орели, можно обойтись только красными губами, и хотя такой яркий цвет может пугать, однако визажистка советует попробовать всем такой макияж, ведь он дарит уверенность в себе.