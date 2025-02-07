33-летняя американская актриса является племянницей известной голливудской знаменитости Джулии Робертс, которая красит волосы в разные оттенки рыжего – от светлого до насыщенного, пишет 24 Канал.

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Впервые за долгое время Эмма решила несколько изменить образ, благодаря чему приблизилась к многолетнему образу Джулии Робертс.

Эмма Робертс сменила имидж

Актриса Эмма Робертс, которая известна всем по сериалу "Американская история ужасов" перекрасилась из светлого оттенка в рыжий. Звезды часто прибегают к изменению имиджа, чтобы освежить вид, или же для съемок. Кроме окрашивания, Эмма еще и нарастила волосы, добавив им длины и дополнительного объема.

Рыжий цвет волос подходит девушкам с теплым тоном кожи и обладательницам зеленых или карих глаз. А еще парикмахеры советуют краситься в рыжий всем, кто хочет добавить яркости и индивидуальности образу.

Изменение образа Эммы Робертс: смотрите видео

В 2025 году оттенки красного будут на пике популярности. В моде будет окрашивание "вишневая кола" со стойким цветом, а также различные оттенки рыжего. Смена имиджа на яркий цвет подойдет всем, кто не боится вызовов и готов кардинально менять свой образ.

Что известно об Эмме Робертс

Актриса и фотомодель получила известность благодаря ролям в сериалах "Американская история ужасов" и "Королевы крика". Она является дочерью Эрика Робертса – родного брата Джулии Робертс. Знаменитость не замужем, впрочем в 2020 году родила первенца – мальчика. В июле 2024 года актриса сообщила о помолвке со своим бойфрендом, актером Коди Джоном.