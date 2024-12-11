Больше не будем это носить: одежда, от которой все устали в 2024 году

В конце года все подводят итоги и вспоминают о популярных и трендовых вещах. Однако, некоторых единиц было настолько много, что от них уже все устали и они точно не будут модными в следующем году.

Тренды умеют захватывать, держать внимание, занимать особое место в наших гардеробах и находить своих ценителей, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Однако есть у вещей еще и другая особенность – это то, что некоторые из них могут сильно надоедать, особенно тогда, когда их носят все и они начинают уже "выедать глаз".

Обратите внимание Избавьтесь от этих штанов в 2024 году: они больше не будут в моде

Подводя итоги 2024 года, модные эксперты определили несколько нарядов, которые уже неактуальны и многим не нравятся.

Леопард

В этом году было очень много леопардового наряда. Дизайнеры добавляли его в свои коллекции повсюду. Вещей, аксессуаров и обуви в леопардовом уже стало настолько много, что лучшим решением будет оставить этот анималистический принт в этом году.



Одежда, которая выйдет из моды в 2025 году / Фото Pinterest

Ковбойки

Этот вид обуви несколько сезонов подряд был довольно востребованным. Ковбойки носили все знаменитости и модные девушки. Даже летом этими сапогами дополняли короткие шорты. Теперь мода на них понемногу отходит, поэтому сейчас о нем можно забыть.



Одежда, которая выйдет из моды в 2025 году / Фото Pinterest

Короткие шорты

Раньше в моде были очень короткие шорты, однако сейчас такой фасон считается антитрендовым, поэтому от него надо избавляться. Единственный вариант, который еще имеет право на жизнь – это короткие шорты для бега, все остальные можно отбрасывать.



Одежда, которая выйдет из моды в 2025 году / Фото Pinterest

Экстраоверсайз

Наряды больших размеров были в моде длительное время, однако сейчас уже все делают ставку на женственность. Демонстрировать фигуру и талию становится трендом, а большие и объемные вещи отходят из моды. Теперь даже очень объемный свитер надо фиксировать на талии. Подчеркивание фигуры становится громким трендом, который переосмысливает эру оверсайза, к которому мы привыкли.



Одежда, которая выйдет из моды в 2025 году / Фото Pinterest

Конечно же, не забывайте отказываться от антитрендовых вещей, которые уже давно вышли из моды и не имеют ничего общего с современностью. Больше о нарядах, обуви и аксессуарах, которые выглядят устарело, мы рассказываем в наших материалах об антитрендовых вещах.