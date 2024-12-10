Не жалейте за этим нарядом, поскольку в 2025 году он точно не будет актуальным и будет выглядеть дешево, пишет 24 Канал. Дешевые вещи отвлекают нас от того, чтобы приобрести качественный наряд, в котором мы будем выглядеть стильно и уместно, поэтому рассказываем о моделях брюк, которые лучше оставить в прошлом.

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Брюки с низкой посадкой

Низкая посадка когда-то была в моде в нулевых, на время она вернулась в моду, а теперь снова стала неактуальной. На большинстве фигур такие брюки выглядят неудачно и не обеспечивают надлежащего стильного вида. Лучше выбирать брюки на высокой посадке, которые подчеркнут талию и создадут элегантный силуэт.



Антитрендовые брюки, которые вышли из моды / Фото Pinterest

Брюки в клетку

Этот принт брюк уже давно неактуален. Они удешевляют образ и делают его не совсем уместным. Кроме того, эти штаны трудно совместить с красивым верхом – рубашками или блузами, потому что какую бы трендовую вещь мы не одели, штаны могут все испортить.



Брюки, которые вышли из моды / Фото Pinterest

Брюки со шнуровками

Большинство брюк оснащены так, чтобы дополнить их кожаными поясами. От изделий со шнуровками лучше отказаться, поскольку они выглядят совсем не стильно и неактуально.



Антитрендовые брюки, которые вышли из моды / Фото Pinterest

Кроме того, дешевый вид имеют брюки кислотных цветов. Они сильно бросаются в глаза и не подходят к зимним образам. Вышли из моды спортивные штаны с манжетами на подоле штанов, поэтому лучше выбрать широкие варианты. Также уже неактуальны брюки карго. Они были микротрендом, а сейчас уже считаются устаревшим вариантом.