Не шкодуйте за цим вбранням, оскільки у 2025 році воно точно не буде актуальним й матимуть дешевий вигляд, пише 24 Канал. Дешеві речі відволікають нас від того, щоб придбати якісне вбрання, в якому ми будемо виглядати стильно та доречно, тому розповідаємо про моделі штанів, які краще залишити в минулому.

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Штани з низькою посадкою

Низька посадка колись була в моді у нульових, на певний час вона повернулась в моду, а тепер знову стала неактуальною. На більшості фігур такі штани мають невдалий вигляд та не забезпечують належного стильного вигляду. Краще обирати штани на високій посадці, які підкреслять талію й створять елегантний силует.



Антитрендові штани, які вийшли з моди / Фото Pinterest

Штани в клітинку

Цей принт штанів вже давно неактуальний. Вони дешевлять образ та роблять його не зовсім доречним. Окрім того, ці штани важко поєднати з красивим верхом – сорочками чи блузами, бо яку б трендову річ ми не одягнули, штани можуть все зіпсувати.



Штани, які вийшли з моди / Фото Pinterest

Штани зі шнурівками

Більшість штанів оснащені так, щоб доповнити їх шкіряними поясами. Від виробів зі шнурівками краще відмовитися, оскільки вони виглядають зовсім не стильно та неактуально.



Антитрендові штани, які вийшли з моди / Фото Pinterest

Окрім того, дешевий вигляд мають штани кислотних кольорів. Вони сильно впадають в очі й не пасують до зимових образів. Вийшли з моди спортивні штани з манжетами на подолі штанів, тому краще обрати широкі варіанти. Також вже неактуальними є штани карго. Вони були мікротрендом, а зараз вже вважаються застарілим варіантом.