Найчастіше в антитрендах розповідають про вбрання чи взуття, втім тема аксесуарів теж стає актуальною, бо вони мають свій термін придатності й відживають своє, пише 24 Канал.

Цікаво В одній шубі – 100 кроликів: який верхній одяг категорично не можна купляти на зиму

Зіпсувати образ може застаріле вбрання, втім усілякі образи, шпильки та інші аксесуари теж здатні підкреслити необізнаність у тенденціях. Щоб не мати дивного вигляду, рекомендуємо позбутися від певних антитрендових речей.

Хустина на волоссі

Кілька років тому в моду увійшла хустина, якою дівчата зав’язували пучки чи хвости. Наразі ця деталь для прикрашання волосся вже віджила своє, тож вважається антитрендовою. Натомість радимо придбати красивий об’ємний бант, який набагато красивіше впишеться у ваші образи.



Антитрендові аксесуари, які вже вийшли з моди / Фото Pinterest

Об’ємний обруч

Щоб не створити дешевий образ, радимо відмовитися від об’ємного обруча, оскільки їх носили ще багато років тому. Обручі вже давно не в моді, тому як альтернативу на зиму краще обирати теплі пов’язки, які ідеально підійдуть під шуби, дублянки чи стильні пуховики.



Аксесуари, які вийшли з моди / Фото Pinterest

Браслет Pandora

Цей браслет здатен відправляти своїх власниць у минуле, тому для того, щоб не виглядати в цих прикрасах смішно, перестаньте їх одягати. Цей аксесуар був на піку популярності багато років тому, а зараз виглядає смішно та неестетично. Замість нього рекомендуємо одягнути тонкий мінімалістичний браслет чи красивий годинник.



Антитрендові аксесуари, які вже вийшли з моди / Фото Pinterest

Також радимо відмовитися від шпильки з перлинками, яка була модною у 2020 році. Зараз цей аксесуар став суцільним антитрендом. Не рекомендуємо також одягати широкі пояси поверх светрів, оскільки ця річ теж має безглуздий вигляд, особливо в дивних принтах.