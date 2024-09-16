Верхній одяг – це капіталовкладення на кілька років, пише Lady 24. Особливо це стосується шуби, яка коштує зовсім недешево. Насправді ж, почнемо з головного – купувати шубу з натурального хутра вже давно вважається моветоном.

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По-перше, такі шуби автоматично додають віку, бо молодь обирає для себе стильні варіанти з екохутра, які не виглядають такими масивними на тілі. Але найважливіше те, що у сучасному світі дуже гостро ставляться до людей, які одягають шуби з натурального хутра. Не купуйте їх в жодному разі, якщо не хочете піддатися осуду та критиці соціуму.

Заради створення дорогих шуб з натурального хутра негуманно вбивають тварин та поводяться з ними жорстоко. Правозахисні організації засуджують такі дії та активно борються з цим.

Навіть провідні відомі бренди вже давно відмовилися від використання натурального хутра, оскільки добре розуміють, які наслідки несе за собою всього лише виготовлення однієї шуби. Щороку, аби потішити когось хутряним одягом, вбивають кілька сотень тварин. Шуба з натурального хутра коштує дорого, однак її ціна – це не про якість та довговічність, а про вбите життя невинних тварин.



Скільки тварин потрібно вбити заради однієї шуби / інфографіка 24 Каналу

Дехто ще досі вважає нормою носити натуральні шуби, втім рекомендуємо відмовитися від цієї ідеї та обрати для себе шуби з екологічного хутра. Не радимо більше носити такі шуби ніколи, особливо кілька варіантів з нашого списку, бо вони вважаються суцільним несмаком.

Неактуальними вважаються шуби з вкороченим рукавом, без ґудзиків, шуби-гусениці, кольорові шуби, подовжені жилетки та вкорочені варіанти.

Які шуби більше не варто носити

Купуючи хутряні вироби – ми спонсоруємо вбивства тварин, а це завдає сильної шкоди навколишньому середовищу. Відходи від виробництва забруднюють ґрунти, воду і повітря. Шкури тварин також обробляють формальдегідом і хромом, які входять до переліку канцерогенів та токсинів, небезпечних для здоров’я людей.