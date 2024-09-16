Верхняя одежда – это капиталовложение на несколько лет, пишет Lady 24. Особенно это касается шубы, которая стоит совсем недешево. На самом же деле, начнем с главного – покупать шубу из натурального меха уже давно считается моветоном.

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Во-первых, такие шубы автоматически добавляют возраста, потому что молодежь выбирает для себя стильные варианты из экомеха, которые не выглядят такими массивными на теле. Но самое важное то, что в современном мире очень остро относятся к людям, которые одевают шубы из натурального меха. Не покупайте их ни в коем случае, если не хотите подвергнуться осуждению и критике социума.

Ради создания дорогих шуб из натурального меха негуманно убивают животных и обращаются с ними жестоко. Правозащитные организации осуждают такие действия и активно борются с этим.

Даже ведущие известные бренды уже давно отказались от использования натурального меха, поскольку хорошо понимают, какие последствия несет за собой всего лишь изготовление одной шубы. Ежегодно, чтобы порадовать кого-то меховой одеждой, убивают несколько сотен животных. Шуба из натурального меха стоит дорого, однако ее цена – это не о качестве и долговечность, а об убитой жизни невинных животных.



Сколько животных нужно убить ради одной шубы / инфографика 24 Канала

Некоторые до сих пор считают нормой носить натуральные шубы, впрочем рекомендуем отказаться от этой идеи и выбрать для себя шубы из экологического меха. Не советуем больше носить такие шубы никогда, особенно несколько вариантов из нашего списка, потому что они считаются сплошным безвкусицей.

Неактуальными считаются шубы с укороченным рукавом, без пуговиц, шубы-гусеницы, цветные шубы, удлиненные жилетки и укороченные варианты.

Какие шубы больше не стоит носить

Покупая меховые изделия – мы спонсируем убийства животных, а это наносит сильный вред окружающей среде. Отходы от производства загрязняют почвы, воду и воздух. Шкуры животных также обрабатывают формальдегидом и хромом, которые входят в перечень канцерогенов и токсинов, опасных для здоровья людей.