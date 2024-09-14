На fashion-арені постійно з’являються нові та цікаві речі, тому від старомодних речей варто відмовлятися, пише Lady 24. Щоб ваше вбрання в поєднанні з іншим не виглядало смішно та недоречно рекомендуємо позбутися від кількох елементів гардероба з нашої добірки.

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Принт пейслі

Раніше з таким принтом дівчата любили одягати шовкові костюми, сукні чи блузи. Однак зараз цей принт може негативно вплинути на ваш образ. Краще обирайте на осінь вбрання одного тону без вигадливих візерунків.



Антитрендові речі осені / Фото Pinterest

Оксамитовий костюм

Мода нульових повертається, але поки що не радимо обирати для себе оксамитовий спортивний костюм. У 2000-х його дуже любила носити Кім Кардашян і Періс Гілтон, втім зараз це застаріла модель, яка виглядає смішно та недоречно.



Антитрендові речі осені / Фото Pinterest

Ажурні колготи

Колготи в сіточку з різноманітними принтами – це тренд з минулого. Кілька сезонів тому ці колготи були популярними, однак зараз їх вже ніхто не носить, тому краще від них відмовитися.



Антитрендові речі осені / Фото Pinterest

Щоб не виглядати антитрендово, час від часу перевіряйте свій гардероб на наявність речей, які вже давно вийшли з моди. Завжди робіть ставку на мінімалізм та базові речі і ніколи не прогадаєте зі стильним образом.