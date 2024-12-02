Чаще всего в антитрендах рассказывают о нарядах или обуви, впрочем тема аксессуаров тоже становится актуальной, потому что они имеют свой срок годности и отживают свое, пишет 24 Канал.

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Испортить образ может устаревший наряд, впрочем всевозможные образы, шпильки и другие аксессуары тоже способны подчеркнуть неосведомленность в тенденциях. Чтобы не иметь странного вида, рекомендуем избавиться от определенных антитрендовых вещей.

Платок на волосах

Несколько лет назад в моду вошел платок, которым девушки завязывали пучки или хвосты. Сейчас эта деталь для украшения волос уже отжила свое, поэтому считается антитрендовой. Вместо этого советуем приобрести красивый объемный бант, который гораздо красивее впишется в ваши образы.



Антитрендовые аксессуары, которые уже вышли из моды / Фото Pinterest

Объемный обруч

Чтобы не создать дешевый образ, советуем отказаться от объемного обруча, поскольку их носили еще много лет назад. Обручи уже давно не в моде, поэтому в качестве альтернативы на зиму лучше выбирать теплые повязки, которые идеально подойдут под шубы, дубленки или стильные пуховики.



Аксессуары, которые вышли из моды / Фото Pinterest

Браслет Pandora

Этот браслет способен отправлять своих обладательниц в прошлое, поэтому для того, чтобы не выглядеть в этих украшениях смешно, перестаньте их одевать. Этот аксессуар был на пике популярности много лет назад, а сейчас выглядит смешно и неэстетично. Вместо него рекомендуем надеть тонкий минималистичный браслет или красивые часы.



Антитрендовые аксессуары, которые уже вышли из моды / Фото Pinterest

Также советуем отказаться от заколки с жемчужинками, которая была модной в 2020 году. Сейчас этот аксессуар стал сплошным антитрендом. Не рекомендуем также надевать широкие пояса поверх свитеров, поскольку эта вещь тоже имеет бессмысленный вид, особенно в странных принтах.