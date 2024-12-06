Роскошно и дорого: модель показала, как выглядит самая красивая шуба зимы

Шубы зимой занимают особое место в гардеробах многих девушек. Они становятся идеальной вещью, когда нужно дополнить изысканный и безупречный образ. В модном арсенале дизайнеров нашлось место для многих интересных фасонов, один из лучших вариантов показала на себе известная модель.

В этом году шубы являются важным элементом гардероба, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Эльзы Госк. Манекенщица обожает моду, поэтому ежедневно показывает своим поклонникам стильные аутфиты.

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Блондинка часто демонстрирует не только кэжуальные, но и эффектные образы, которые можно примерить для праздничного выхода. Известная шведская модель является настоящей иконой стиля. Она умеет из обычного наряда сделать такой образ, которым будут вдохновляться миллионы фанатов со всего мира. На этот раз модница показала безупречную шубу.

Шуба – главный тренд зимы 2024/25

На просторах интернета мы могли увидеть немало интересных вариаций шубы – короткие, длинные, в длине миди или даже макси. Расширяют диапазон также цвета и текстура верхней одежды. Эльза является не только моделью с 16-летнего возраста, но и основательницей одноименного бренда, поэтому хорошо разбирается в моде и имеет безупречный вкус.

Красавица показала интересную шубу кремового оттенка, которая станет вашей идеальной союзницей на новогодние праздники. Такая шуба прекрасно сочетается с различными платьями, корсетами или костюмами.

Эльза недавно сделала короткую стрижку, поэтому показала, как благодаря кудрям можно создать голливудскую прическу. Визажисты подчеркнули насыщенным макияжем ее красоту.



Эльза Хоск показала красивую шубу / Фото из инстаграма модели



Эльза Хоск показала красивую шубу / Фото из инстаграма модели

Зимой советуем обратить внимание на короткие шубы в черном или светлом оттенке для создания практичных образов. Для вариантов выходного дня советуем сосредотачиваться на длинных фасонах, которые прекрасно застилизуються с обувью на каблуках. В тренде остаются пастельные тона, но и не остаются без внимания насыщенные и глубокие оттенки.