Цього року шуби є важливим елементом гардероба, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Ельзи Госк. Манекенниця обожнює моду, тож щодня показує своїм прихильникам стильні аутфіти.

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Білявка часто демонструє не лише кежуальні, але й ефектні образи, які можна приміряти для святкового виходу. Відома шведська модель є справжньою іконою стилю. Вона вміє зі звичайного вбрання зробити такий образ, яким будуть надихатися мільйони фанатів зі всього світу. Цього разу модниця показала бездоганну шубу.

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На просторах інтернету ми могли побачити чимало цікавих варіацій шуби – короткі, довгі, в довжині міді чи навіть максі. Розширюють діапазон також кольори й текстура верхнього одягу. Ельза є не лише моделлю з 16-річного віку, але й засновницею однойменного бренду, тож добре знається на моді й має бездоганний смак.

Красуня показала цікаву шубу кремового відтінку, яка стане вашою ідеальною союзницею на новорічні свята. Така шуба чудово поєднається з різними сукнями, корсетами чи костюмами.

Ельза нещодавно зробила коротку стрижку, тож показала, як завдяки кучерям можна створити голлівудську зачіску. Візажисти підкреслили насиченим макіяжем її красу.

Ельза Госк показала красиву шубу
Ельза Госк показала красиву шубу / Фото з інстаграму моделі

Ельза Госк показала красиву шубу
Ельза Госк показала красиву шубу / Фото з інстаграму моделі

Взимку радимо звернути увагу на короткі шуби в чорному чи світлому відтінку для створення практичних образів. Для варіантів вихідного дня радимо зосереджуватися на довгих фасонах, які чудово застилізуються зі взуттям на підборах. У тренді залишаються пастельні тони, але й не залишаються поза увагою насичені та глибокі відтінки.