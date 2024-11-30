Духи, которые старят и добавляют лишнего возраста: их надо избегать

Каждая женщина хочет выглядеть молодо и дорого. В этом ей помогают удачные образы, стрижка и макияж. Интересным фактом является и то, что духи способны освежить, а некоторые из них даже добавить лишних лет, поэтому от них надо отказаться.

Духи играют важную роль в том, как человек себя подает и то, как другие ее воспринимают, пишет 24 Канал со ссылкой на Best Life. Окружающие начинают ассоциировать вас с определенными ароматами. Многие девушки любят иметь много флаконов духов, впрочем лучше, если вас будут ассоциировать с одним ароматом.

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Парфюмеры говорят, что есть определенные варианты, которые способны добавить лишнего возраста из-за своего насыщенного запаха. Модные тенденции постоянно меняются, поэтому советуем обратить внимание на несколько ароматов, которые не подходят молодым женщинам.

Гвоздика

Относительно цветов стоит держаться подальше от ароматов гвоздики, поскольку они совсем не в моде. Худшими ароматами считаются Eternity от Calvin Klein и Poison от Dior.

Древесные ноты

Все духи с древесными ароматами являются сложными, которые ассоциируются со зрелостью. Духи Rive Gauche от YSL подходят взрослым женщинам, а базовые ноты сандала и дубового мха довольно тяжелые.



Духи, которые старят / Фото Pexels

Пачули

Этот аромат может пахнуть духами, которые были в моде в 60-х годах. Их следует избегать, поскольку на молодых девушках запах будет не совсем удачным.

Пудра

Ароматы пудровые являются старомодными, поэтому могут исказить запах. Некоторые говорят, что пудровые ароматы пахнут "старой женщины".

Мускус

Ароматы мускуса будут свидетельствовать о том, что вы старше на несколько лет. Эти духи сочетают с землистыми, древесными нотами, которые делают их ароматами прошлого. Мускусные духи были в моде в 1970-х годов.