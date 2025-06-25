Духи с запахом спелых ягод: 5 аппетитных ароматов

Летом хочется добавить в коллекцию духов что-то свежее и сладкое, максимально напоминающее запах фруктов и ягод. Такие ароматы подходят не только для теплого времени года, но и в зимний мороз, чтобы напомнить о лете и отдыхе.

В мире парфюмерии присутствуют 5 актуальных духов с ягодными нотами от известных популярных брендов, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Ягодные ароматы напоминают о жарком лете и приятной сладости, которая из кухонной корзины, наполненной вишнями, клубникой, голубикой, малиной и другими ягодами, перебралась во флакон духов.

Jo Malone London, Blackberry & Bay

Парфюм наполнен запахом свежих зеленых листьев, кисловато-сладкой ежевики и цитрусовых брызг грейпфрута. Аромат подходит для отдыха за городом, рабочего дня или романтического свидания.



Духи с запахом ягод / Фото Pinterest

Giorgio Armani, Sì Passione

Фруктово-ягодный аромат имеет сбалансированную сладость и кислинку. Парфюм раскрывается розовым перцем, россыпью ягод черной смородины, терпким грейпфрутом и медовой грушей. В сердце аромата – букет из розы, жасмина и гелиотропа, в сочетании с ананасом, пачулями и кедром.



Духи с запахом ягод / Фото Pinterest

Kajal, Almaz

Этот аромат довольно вкусно пахнет. В нем сочетаются ноты спелых фруктов, а композиция напоминает сорбет или леденцы с ягодами. Парфюм наполнен мандарином, лимоном, черной смородиной, цветами гелиотропа и турецкой розы и сочной малины. База композиции благоухает сандаловой древесиной, тростниковым сахаром, мускусом, восточной амброй и мадагаскарской ванилью.



Духи с запахом ягод / Фото Pinterest

Coach, Coach The Fragrance

Парфюм является невероятно устойчивым и имеет обольстительный шлейф. Начальная нота начинается со спелой малины, сладкой груши и розового перца. Аромат распускается цветками турецкой розы, гардении и цикламена. База окутана мускусом и сандалом.



Духи с запахом ягод / Фото Pinterest

Burberry, Her Elixir de Parfum

Этот аромат в определенное время очень завирусился в тиктоке. Парфюм пахнет клубничным милкшейком, поскольку в композиции присутствуют ноты ежевики и клубники, которые дополняет жасмин, ваниль и амбра.



Духи с запахом ягод / Фото Pinterest

Кстати, недавно мы рассказывали о духи, которые пахнут цитрусовыми, поэтому советуем обратить на них внимание.