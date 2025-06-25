У світі парфумерії присутні 5 актуальних парфумів з ягідними нотами від відомих популярних брендів, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Ягідні аромати нагадують про спекотне літо та приємну насолоду, яка з кухонної корзини, наповненої вишнями, полуницею, лохиною, малиною та іншими ягодами, перебралася до флакона парфумів.

Jo Malone London, Blackberry & Bay

Парфум наповнений запахом свіжого зеленого листя, кислувато-солодкої ожини та цитрусових бризок грейпфрута. Аромат пасує для відпочинку за містом, робочого дня чи романтичного побачення.



Парфуми із запахом ягід / Фото Pinterest

Giorgio Armani, Sì Passione

Фруктово-ягідний аромат має збалансовану солодкавість та кислуватість. Парфум розкривається рожевим перцем, розсипом ягід чорної смородини, терпким грейпфрутом та медовою грушею. У серці аромату – букет з троянди, жасмину та геліотропа, в поєднанні з ананасом, пачулями та кедром.



Парфуми із запахом ягід / Фото Pinterest

Kajal, Almaz

Цей аромат досить смачно пахне. У ньому поєднуються ноти стиглих фруктів, а композиція нагадує сорбет чи льодяники з ягодами. Парфум наповнений мандарином, лимоном, чорною смородиною, квітами геліотропа й турецької троянди та соковитої малини. База композиції пахне сандаловою деревиною, тростинним цукром, мускусом, східною амброю та мадагаскарською ваніллю.



Парфуми із запахом ягід / Фото Pinterest

Coach, Coach The Fragrance

Парфум є неймовірно стійким та має звабливий шлейф. Початкова нота розпочинається зі стиглої малини, солодкої груші та рожевого перцю. Аромат розпускається квітками турецької троянди, гарденії та цикламена. База оповита мускусом та сандалом.



Парфуми із запахом ягід / Фото Pinterest

Burberry, Her Elixir de Parfum

Цей аромат в певний час дуже завірусився у тіктоці. Парфум пахне полуничним мілкшейком, оскільки в композиції присутні ноти ожини та полуниці, які доповнює жасмин, ваніль та амбра.



Парфуми із запахом ягід / Фото Pinterest

До речі, нещодавно ми розповідали про парфуми, які пахнуть цитрусовими, тому радимо звернути на них увагу.