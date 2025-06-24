Стійкість парфумів та їхній шлейф залежать від складу композиції, концентрації олії, а ще від певного типу шкіри й температури повітря, пише 24 Канал.
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У добірці зібрано кілька парфумів, які обожнюють жінки за стійкість та приємний аромат, який не забувається.
Very Good Girl Glam Eau de Parfum, Carolina Herrera
Аромат наповнений запахом солодкої вишні, троянди та ванілі. Особливої нотки парфуму надає ветивер, мигдаль, бурбонська ваніль та чорна вишня.
Улюблені жіночі парфуми / Фото Pinterest
La Vie Est Belle від Lancôme
Парфум є улюбленим багатьох жінок впродовж тривалого часу. Композиція складається із запаху чорної смородини та груші. Далі аромат розкривається запахом апельсина, жасмину та ірису. Основна нота наповнена праліне та ваніллю.
Улюблені жіночі парфуми / Фото Pinterest
Bright Crystal від Versace
Аромат підходить жінкам, які люблять фруктові та квіткові запахи. Верхні ноти оповиті гранатом та льодом, а далі аромат розкривається піонами, магноліями та лотосом. Базові ноти наповнені амброю та мускусом.
Улюблені жіночі парфуми / Фото Pinterest
Kilian Love Don't Be Shy
Цей парфум поєднує запах зефіру та ванілі. Цікавого післясмаку надають фруктові та землисті ноти. Аромат довершує запах троянди, жимолості та апельсина.
Улюблені жіночі парфуми / Фото Pinterest
Lancôme Idôle
Парфум складається з мускусу, цитрусових, ванілі та жасмину. Вони мають гарний шлейф, який тягнеться багато метрів.
Улюблені жіночі парфуми / Фото Pinterest
До речі, нещодавно ми розповідали про парфуми, які пахнуть цитрусовими, тому радимо звернути на них увагу.