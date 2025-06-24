Стійкість парфумів та їхній шлейф залежать від складу композиції, концентрації олії, а ще від певного типу шкіри й температури повітря, пише 24 Канал.

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У добірці зібрано кілька парфумів, які обожнюють жінки за стійкість та приємний аромат, який не забувається.

Very Good Girl Glam Eau de Parfum, Carolina Herrera

Аромат наповнений запахом солодкої вишні, троянди та ванілі. Особливої нотки парфуму надає ветивер, мигдаль, бурбонська ваніль та чорна вишня.



Улюблені жіночі парфуми / Фото Pinterest

La Vie Est Belle від Lancôme

Парфум є улюбленим багатьох жінок впродовж тривалого часу. Композиція складається із запаху чорної смородини та груші. Далі аромат розкривається запахом апельсина, жасмину та ірису. Основна нота наповнена праліне та ваніллю.



Улюблені жіночі парфуми / Фото Pinterest

Bright Crystal від Versace

Аромат підходить жінкам, які люблять фруктові та квіткові запахи. Верхні ноти оповиті гранатом та льодом, а далі аромат розкривається піонами, магноліями та лотосом. Базові ноти наповнені амброю та мускусом.



Улюблені жіночі парфуми / Фото Pinterest

Kilian Love Don't Be Shy

Цей парфум поєднує запах зефіру та ванілі. Цікавого післясмаку надають фруктові та землисті ноти. Аромат довершує запах троянди, жимолості та апельсина.



Улюблені жіночі парфуми / Фото Pinterest

Lancôme Idôle

Парфум складається з мускусу, цитрусових, ванілі та жасмину. Вони мають гарний шлейф, який тягнеться багато метрів.



Улюблені жіночі парфуми / Фото Pinterest

До речі, нещодавно ми розповідали про парфуми, які пахнуть цитрусовими, тому радимо звернути на них увагу.