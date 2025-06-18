У теплу пору завжди хочеться чогось прохолодного та освіжаючого, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Ідеально підібраний аромат здатен подарувати відчуття моря, вітру чи ранкового саду. У добірці зібрані найкращі свіжі аромати – від цитрусових до морських нот, які зможуть освіжити ваш день.

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Acqua di parma, Buongiorno

Цей аромат відкривається цитрусовими нотами лимона, поєднуючись із зеленим базиліком, прохолодною м’ятою та розмарином. У серці присутня лаванда та мандаринове листя, а база складається з амбри, білого мускусу та кедрової деревини.



Парфуми на літо 2025 / Фото Pinterest

Hermès, Eau de Rhubarbe Ecarlate

Парфум має в композиції кислі червоні ягоди та свіжий ревінь, який нагадує дуже смачний прохолодний коктейль в спекотний сонячний день.



Парфуми на літо 2025 / Фото Pinterest

Jo Malone London, Wood Sage & Sea Salt

Аромат є чистим та прохолодним. У ньому поєднаний запах хвиль та водоростей. Шавлія переплітається з цитрусовими, вологою деревиною та духмяною амбретою.



Парфуми на літо 2025 / Фото Pinterest

Miller Harris, Lumière Dorée

Парфум сподобається всім, хто любить цитрусово-квіткові аромати. У композиції присутній запах бергамоту, гіркого апельсина, жасмину, кислих цитрусових та білих квітів.



Парфуми на літо 2025 / Фото Pinterest

Parfums Dusita, Erawan

Ця парфумована вода має шавлієвий зелений старт, який сплітається з нагрітим сонцем сіном та переходить в землистий запах ветиверу, моху та солодкої ванілі. Композиція ще наповнена цитрусовими, трав’янистими й тютюновими нотами.



Парфуми на літо 2025 / Фото Pinterest

До речі, нещодавно ми розповідали про парфуми, які пахнуть цитрусовими, тому радимо звернути на них увагу.