Помилково вважається, що довготривалими та стійкими є ті парфуми, які мають в композиції важкі ноти, але це далеко не так, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Ніжні аромати також можуть триматися на шкірі доволі тривалий час.

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У добірці представлені парфуми, які здатні залишати шлейф та довго триматися на шкірі, а для того, щоб аромат був відчутний аж до вечора, наносьте його на зволожену шкіру.

Chanel – Chance Eau Vive

Цей парфум є одним із найулюбленіших в колекції багатьох жінок. Він пахне розкішно та елегантно, відкриваючись нотами червоного апельсина, грейпфрута та багатьох інших цитрусових. У серці аромату присутній жасмин та білий мускус, а в базі – ірис, кедр та ветивер.



Парфуми на літо 2025 / Фото In Journal

Giorgio Armani – My Way

Перша версія цього парфуму поєднує в собі ноти апельсина, туберози, жасмину та ванілі, тож ідеально підходить для літньої пори. Аромат досить ніжний, стійкий та спокусливий.



Парфуми зі стійким шлейфом / Фото In Journal

Jo Malone – Peony & Blush Suede Cologne

Парфум від культового британського бренду є освіжаючим. У ньому поєднується гвоздика, троянда, жасмин, червоне яблуко та півонія.



Парфуми на літо 2025 / Фото In Journal

Burberry – Her

Композиція відкривається акордами чорної смородини, малини та ожини. Ягідні ноти довершують квіти пудрової фіалки та жасмину, а основою є білий мускус та амбра.



Парфуми зі стійким шлейфом / Фото In Journal

Hermès – Eau Des Merveilles Bleue

Аромат з нотами пачулі та морської солі створений для ідеальних літніх днів. Деревні ноти є дуже стійкими, тому шлейф буде триматися довго.



Парфуми на літо 2025 / Фото In Journal

До речі, нещодавно ми розповідали про парфуми, які пахнуть цитрусовими, тому радимо звернути на них увагу.