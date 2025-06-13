Ошибочно считается, что долговременными и устойчивыми являются те духи, которые имеют в композиции тяжелые ноты, но это далеко не так, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Нежные ароматы также могут держаться на коже довольно длительное время.

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В подборке представлены духи, которые способны оставлять шлейф и долго держаться на коже, а для того, чтобы аромат был ощутим до вечера, наносите его на увлажненную кожу.

Chanel – Chance Eau Vive

Этот парфюм является одним из самых любимых в коллекции многих женщин. Он пахнет роскошно и элегантно, открываясь нотами красного апельсина, грейпфрута и многих других цитрусовых. В сердце аромата присутствует жасмин и белый мускус, а в базе – ирис, кедр и ветивер.



Духи на лето 2025 / Фото In Journal

Giorgio Armani – My Way

Первая версия этого парфюма сочетает в себе ноты апельсина, туберозы, жасмина и ванили, поэтому идеально подходит для летней поры. Аромат достаточно нежный, стойкий и соблазнительный.



Духи со стойким шлейфом / Фото In Journal

Jo Malone – Peony & Blush Suede Cologne

Парфюм от культового британского бренда является освежающим. В нем сочетается гвоздика, роза, жасмин, красное яблоко и пион.



Духи на лето 2025 / Фото In Journal

Burberry – Her

Композиция открывается аккордами черной смородины, малины и ежевики. Ягодные ноты довершают цветы пудровой фиалки и жасмина, а основой является белый мускус и амбра.



Духи со стойким шлейфом / Фото In Journal

Hermès – Eau Des Merveilles Bleue

Аромат с нотами пачули и морской соли создан для идеальных летних дней. Древесные ноты очень стойкие, поэтому шлейф будет держаться долго.



Духи на лето 2025 / Фото In Journal

Кстати, недавно мы рассказывали о духи, которые пахнут цитрусовыми, поэтому советуем обратить на них внимание.