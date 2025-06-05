Цитрусові парфуми здатні перенести нас у відпустку в сонячну країну, дерева яких пахнуть апельсинами та лимонами, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Саме це їх робить ідеальним вибором для найспекотнішої пори року.

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Giorgio Armani – Acqua di Gioia Туалетна вода

Освіжаючий парфум оповитий нотами півонії, квітами жасмину, коричневим цукром та рожевим перцем. Аромат натхненний Амальфітанським узбережжям, а ноти м’яти й лимона надають запаху особливого шарму.



Аромати, які пахнуть цитрусовими / Фото In Journal

Jo Malone London – Lime Basil & Mandarin Cologne

Цей парфум підходить чоловікам та жінкам. У верхніх нотах міститься лайм, мандарин та бергамот. Серце композиції оповите базиліком, чебрецем, ірисом та бузком, а базу складають пачулі та ветивер.



Цитрусові парфуми на літо / Фото In Journal

Marc Jacobs – Daisy Eau So Fresh

Аромат ідеально підходить для літніх днів. Квітково-фруктова композиція підійде для тих жінок, які люблять поєднання цих запахів. Особливого шарму парфуму надає мускус та грейпфрут.



Аромати, які пахнуть цитрусовими / Фото In Journal

Guerlain – Aqua Allegoria Limon Verde

Цей аромат теж підходить чоловікам та жінкам. Запах натхненний бразильським коктейлем Кайпіріха, який складається з цукрової вати, цукру та лайма. Парфум містить запах лайма, інжиру, білого бузку та жасмину.



Цитрусові парфуми на літо / Фото In Journal

Tom Ford – Soleil Brulant

Парфум поєднує в собі цитрусові з квітами апельсина й чорного меду, а родзинки аромату надає амбра та пряні спеції. Аромат підходить для будь-якої пори дня та року.



Аромати, які пахнуть цитрусовими / Фото In Journal

Для тих, хто хоче додати до своєї колекції солодкі аромати, то радимо звернути увагу на 5 парфумів, які пахнуть десертами.