Цитрусові парфуми здатні перенести нас у відпустку в сонячну країну, дерева яких пахнуть апельсинами та лимонами, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Саме це їх робить ідеальним вибором для найспекотнішої пори року.
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Giorgio Armani – Acqua di Gioia Туалетна вода
Освіжаючий парфум оповитий нотами півонії, квітами жасмину, коричневим цукром та рожевим перцем. Аромат натхненний Амальфітанським узбережжям, а ноти м’яти й лимона надають запаху особливого шарму.
Аромати, які пахнуть цитрусовими / Фото In Journal
Jo Malone London – Lime Basil & Mandarin Cologne
Цей парфум підходить чоловікам та жінкам. У верхніх нотах міститься лайм, мандарин та бергамот. Серце композиції оповите базиліком, чебрецем, ірисом та бузком, а базу складають пачулі та ветивер.
Цитрусові парфуми на літо / Фото In Journal
Marc Jacobs – Daisy Eau So Fresh
Аромат ідеально підходить для літніх днів. Квітково-фруктова композиція підійде для тих жінок, які люблять поєднання цих запахів. Особливого шарму парфуму надає мускус та грейпфрут.
Аромати, які пахнуть цитрусовими / Фото In Journal
Guerlain – Aqua Allegoria Limon Verde
Цей аромат теж підходить чоловікам та жінкам. Запах натхненний бразильським коктейлем Кайпіріха, який складається з цукрової вати, цукру та лайма. Парфум містить запах лайма, інжиру, білого бузку та жасмину.
Цитрусові парфуми на літо / Фото In Journal
Tom Ford – Soleil Brulant
Парфум поєднує в собі цитрусові з квітами апельсина й чорного меду, а родзинки аромату надає амбра та пряні спеції. Аромат підходить для будь-якої пори дня та року.
Аромати, які пахнуть цитрусовими / Фото In Journal
Для тих, хто хоче додати до своєї колекції солодкі аромати, то радимо звернути увагу на 5 парфумів, які пахнуть десертами.