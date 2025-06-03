У 2025 році парфумерні тренди розділилися, пише 24 Канал з посиланням на Ukr. Media. Певною мірою актуальними будуть нові парфуми й переосмислення класики, а з іншого боку, в тренди повернуться аромати, які ми вважали застарілими.

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Втім, всі ці парфуми мають неймовірний запах та подобаються однаково жінкам та чоловікам.

Десертні парфуми

Цього року особливо популярними будуть парфуми, які пахнуть десертами – тірамісу, крем-брюле, шоколадом. Також в моді буде запах фісташок та смажених горіхів. А ще особливу увагу приділено молочним акцентам, які гарно поєднуються з горіховими нотами.

На які аромати звернути увагу:

Juliette Has a Gun Vanilla Vides;

Montale Chocolate Greedy;

Prada Candy.

Парфуми із запахом зелені

Фахівці зазначають, що зросте цього року попит на свіжі аромати із запахом базиліку, інжиру чи цитрусових шкірок. У мережі вже набувають популярності парфуми із запахом матчі.

На які аромати звернути увагу:

Hermetica Greenlion;

Vilhelm Parfumerie New York Basilico & Fellini;

Marc-Antoine Barrois Encelade.

Фруктові парфуми

Парфуми із запахом фруктів ніколи не здають позицій. На літню пору можна обирати аромати із запахом вишні, полуниці, дині, кавуна чи банана. До сезонних фаворитів також належать кісточкові парфуми, в основі яких є персик, абрикос, нектарин, слива.

На які аромати звернути увагу:

Vilhelm Parfumerie Mango Skin;

Juliette Has a Gun Juliette;

Nina Ricci Nina Illusion;

Paco Rabanne FAME.



Найкращі жіночі парфуми / Фото Pexels

Мускусні парфуми

Чимало жінок люблять аромат мускусу в поєднанні із запахом білих квітів та цитрусовими. Такі парфуми мають гарний шлейф та довго тримаються на тілі.

На які аромати звернути увагу:

Juliette Has a Gun Musc Invisible;

Parle Moi de Parfum Milky Musc;

Mizensir Very Musc.

Квіткові парфуми

Квітковий запах є класикою в парфумерії. До лідерів входить фіалка, орхідея, іланг-іланг та флердоранж, а ще жасмин, лілія та ірис.

На які аромати звернути увагу:

Byredo Mojave Ghost;

Maison Rebatchi Joyeux Osmanthe;

Amouage Love Tuberose.

До речі, у нашому матеріалі ми розповіли, які запахи чоловіки вважають найпривабливішими. Жінки також розповіли, які чоловічі парфуми їм до вподоби найбільше.