Жіночі та чоловічі аромати вважаються найпривабливішими та найсексуальнішими, пише 24 Канал з посиланням на Ukr. Media. Якщо ви шукаєте якийсь парфум на подарунок, або ж просто хочете знати, що буде подобається вашій половинці, тоді пропонуємо ознайомитися з результатами.

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Який жіночий парфум є найпривабливішим

Більшість чоловіків вважають квітковий аромат найпривабливішим на жінці. За їхніми словами, цей запах є справжнім афродизіаком. Друге місце посідають солодкі яскраві запахи, а третьому – фруктові аромати. Чоловіки вважають, що свіжий фруктовий аромат – це найкраще, чим може пахнути жінка.



Квітковий аромат є найпривабливішим / Фото Pexels

Окрім того, чоловіки відзначили ванільні запахи. Певна частина чоловіків кажуть, що аромат ванілі на жінці дуже по-особливому розкривається. У топ увійшли навіть аромати цитрусових, які також подобаються представникам чоловічої статі.

Який чоловічий парфум є найпривабливішим

Більша частина жінок заявила, що їхнім найулюбленішим чоловічим запахом є деревний аромат з нотками мускусу й пачулі. Також жінки ще визначили сандалові аромати, а менша частина зазначила, що їм подобаються свіжі м’ятні та базилікові парфуми. Найменше голосів віддали за цитрусовий аромат.

Нещодавно ми розповідали про 5 чоловічих парфумів, які зведуть з розуму дівчат. Кожен аромат має унікальну композицію з поєднанням цитрусових, деревних та пряних нот, що робить їх привабливими як для чоловіків, так і для жінок, які шукають подарунок.

Які аромати відштовхують

А ще є низка парфумів, які здатні відштовхути від себе. Це аромати із запахом ладану, агрового дерева чи вінтажні парфуми, які давно вийшли з моди й не продаються.

Потрібно розуміти, що не всі парфуми підходять певній людині, тому треба добре обирати той аромат, який ідеально підійде саме вам. Можна експериментувати й пробувати щось нове, аби віднайти саме своє.