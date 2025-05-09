Унікальні парфуми цінують всі, оскільки вони підкреслюють стиль та додають впевненості, пише 24 Канал. Особливої уваги заслуговують кілька парфумів, які мають всі шанси стати вашими улюбленими.

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Valentino Born In Roma Green Stravaganza

Верхня нота має запах лимона та гіркого апельсина з бергамотом. У ноті серця відчувається свіжозварена кава з відтінками карамелі, фруктів, диму, чорносливу, горіхи та вершкового масла. Кінцеву ноту завершує природний чоловічий шлейф з лісовими вкрапленнями.



Ідеальні парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

Tom Ford Neroli Portofino

Парфум насичений ароматом цитрусових садів й має певну прохолоду, яка відчувається після запаху лимона, бергамота, гіркого апельсина та мандарина. Запах посилює трав'яна свіжість лаванди.



Ідеальні парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

Givenchy Gentleman Society

Верхні ноти парфуму наповнені шавлією та кардамоном, у серцевих нотах – дует ветиверів із Гаїті та Мадагаскару. Базові ноти складає кедр, сандал, ваніль та пачулі. Парфум звучить сучасно, стильно та дорого.



Ідеальні парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

Prada Luna Rossa Sport

Парфум для чоловіків належить до східної й пряної групи ароматів. Попри те, що його випустили ще 10 років тому, він досі не втрачає популярності. Верхні ноти складаються з ягід ялівцю та імбиру, ноти серця наповнені лавандою, а базові ноти – ваніллю й бобами тонка.



Ідеальні парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

Maison Margiela Replica Jazz Club

Аромат належить до шкіряної групи. Верхні ноти складаються з рожевого перцю, неролі та лимону. Середні ноти – це ром, олія яванського ветиверу й мускатна шавлія. Базові ноти довершує лист тютюну та стручок ванілі.



Ідеальні парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

Нещодавно ми розповідали про 5 чоловічих парфумів, які зведуть з розуму дівчат. Кожен аромат має унікальну композицію з поєднанням цитрусових, деревних та пряних нот, що робить їх привабливими як для чоловіків, так і для жінок, які шукають подарунок.