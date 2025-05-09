Уникальные духи ценят все, поскольку они подчеркивают стиль и придают уверенности, пишет 24 Канал. Особого внимания заслуживают несколько духов, которые имеют все шансы стать вашими любимыми.

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Valentino Born In Roma Green Stravaganza Valentino Born In Roma Green Stravaganza

Верхняя нота имеет запах лимона и горького апельсина с бергамотом. В ноте сердца чувствуется свежесваренный кофе с оттенками карамели, фруктов, дыма, чернослива, орехи и сливочного масла. Конечную ноту завершает естественный мужской шлейф с лесными вкраплениями.



Идеальные духи для мужчин / Фото Pinterest

Tom Ford Neroli Portofino

Парфюм насыщен ароматом цитрусовых садов и имеет определенную прохладу, которая ощущается после запаха лимона, бергамота, горького апельсина и мандарина. Запах усиливает травяная свежесть лаванды.



Идеальные духи для мужчин / Фото Pinterest

Givenchy Gentleman Society

Верхние ноты парфюма наполнены шалфеем и кардамоном, в сердечных нотах – дуэт ветиверов с Гаити и Мадагаскара. Базовые ноты составляет кедр, сандал, ваниль и пачули. Парфюм звучит современно, стильно и дорого.



Идеальные духи для мужчин / Фото Pinterest

Prada Luna Rossa Sport

Парфюм для мужчин относится к восточной и пряной группе ароматов. Несмотря на то, что его выпустили еще 10 лет назад, он до сих пор не теряет популярности. Верхние ноты состоят из ягод можжевельника и имбиря, ноты сердца наполнены лавандой, а базовые ноты – ванилью и бобами тонка.



Идеальные духи для мужчин / Фото Pinterest

Maison Margiela Replica Jazz Club

Аромат принадлежит к кожаной группе. Верхние ноты состоят из розового перца, нероли и лимона. Средние ноты – это ром, масло яванского ветивера и мускатный шалфей. Базовые ноты довершает лист табака и стручок ванили.



Идеальные духи для мужчин / Фото Pinterest

Недавно мы рассказывали о 5 мужских парфюмов, которые сведут с ума девушек. Каждый аромат имеет уникальную композицию с сочетанием цитрусовых, древесных и пряных нот, что делает их привлекательными как для мужчин, так и для женщин, которые ищут подарок.