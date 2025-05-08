Эти привлекательные ароматы могут стать гидом для мужчин, которые ищут для себя духи, или даже для девушек, которые хотят что-то роскошное подарить своему избраннику, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. В этой подборке каждый мужчина найдет для себя особый и идеальный аромат.

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Estée Lauder Pleasures for Men

Этот аромат является свежим, чистым и энергичным. В композиции сочетаются сочные цитрусы, а дальше раскрывается спелый нектарин, сочетающийся с водяными и травянисто-зелеными воздушными оттенками. Далее уже чувствуется запах семян кориандра, красного имбиря, герани, чили, лаванды, розы и душистого перца. Завершающими аккордами являются сандаловое дерево и влажный мох.

Духи для мужчин / Фото Pinterest

Jean Paul Gaultier Le Male

Парфюм имеет оригинальный флакон в форме мужского торса, который невероятно привлекает. Аромат наполнен бергамотом и кардамоном, которые сочетаются с лавандой и ростками мяты. Далее запах раскрывается корицей, тмином и цветом апельсинового дерева. На финише уже чувствуются сладкие бобы тонка, амбры, сандала и кедра.

Духи для мужчин / Фото Pinterest

Hugo Boss BOSS Bottled Tonic

Парфюм является невероятно свежим, поскольку в нем сочетается лимон, грейпфрут, горький апельсин, зеленое яблоко. Сердце аромата состоит из имбиря, корицы, гвоздики и герани. Основу создают ноты ветивера и древесины, которые придают композиции чувственности.



Духи для мужчин / Фото Pinterest

Versace Eros

Этот парфюм сочетает в себе древесные, восточные и свежие аккорды. Аромат наполнен итальянским лимоном, мандарином, мятным маслом и цукатами с ванилью, геранью и бобами тонка.



Духи для мужчин / Фото Pinterest

Afnan Supremacy In Heaven

Легкий древесный аромат наполнен фруктовыми нотами и запахом зеленого чая. В начальных нотах чувствуется бергамот, который переплетается с сочным мандарином. Далее идет запах кисловатой смородины, которую окутывает эссенция сандалового дерева.



Духи для мужчин / Фото Pinterest

К слову, есть определенные духи известные своими незабываемыми нотами и остаются классикой, к которой женщины возвращаются снова и снова. Больше о духи, которые обожают женщины – читайте в нашем материале.