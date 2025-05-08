Ці привабливі аромати можуть стати гідом для чоловіків, які шукають для себе парфуми, чи навіть для дівчат, які хочуть щось розкішне подарувати своєму обранцю, пише 24 Канал з посиланням на Elle. У цій добірці кожен чоловік знайде для себе особливий та ідеальний аромат.

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Estée Lauder Pleasures for Men

Цей аромат є свіжим, чистим та енергійним. У композиції поєднуються соковиті цитруси, а далі розкривається стиглий нектарин, що поєднаний з водяними й трав’янисто-зеленими повітряними відтінками. Далі вже відчувається запах насіння коріандру, червоного імбиру, герані, чілі, лаванди, троянди й духмяного перцю. Завершальними акордами є сандалове дерево та вологий мох.

Парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

Jean Paul Gaultier Le Male

Парфум має оригінальний флакон у формі чоловічого торса, який неймовірно приваблює. Аромат наповнений бергамотом й кардамоном, які поєднані з лавандою та паростками м’яти. Далі запах розкривається корицею, кмином та цвітом апельсинового дерева. На фініші вже відчуваються солодкі боби тонка, амбри, сандалу та кедру.

Парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

Hugo Boss BOSS Bottled Tonic

Парфум є неймовірно свіжим, оскільки в ньому поєднаний лимон, грейпфрут, гіркий апельсин, зелене яблуко. Серце аромату складається з імбиру, кориці, гвоздики та герані. Основу створюють ноти ветиверу й деревини, які надають композиції чуттєвості.



Парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

Versace Eros

Цей парфум поєднує в собі деревні, східні та свіжі акорди. Аромат наповнений італійським лимоном, мандарином, м’ятною олією та цукатами з ваніллю, геранню й бобами тонка.



Парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

Afnan Supremacy In Heaven

Легкий деревний аромат наповнений фруктовими нотами та запахом зеленого чаю. У початкових нотах відчувається бергамот, який переплітається із соковитим мандарином. Далі йде запах кислуватої смородини, яку огортає есенція сандалового дерева.



Парфуми для чоловіків / Фото Pinterest

До слова, є певні парфуми відомі своїми незабутніми нотами та залишаються класикою, до якої жінки повертаються знову і знову. Більше про парфуми, які обожнюють жінки – читайте в нашому матеріалі.