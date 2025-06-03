В 2025 году парфюмерные тренды разделились, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr. Media. В определенной степени актуальными будут новые духи и переосмысление классики, а с другой стороны, в тренды вернутся ароматы, которые мы считали устаревшими.
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Впрочем, все эти духи имеют невероятный запах и нравятся одинаково женщинам и мужчинам.
Десертные духи
В этом году особенно популярными будут духи, которые пахнут десертами – тирамису, крем-брюле, шоколадом. Также в моде будет запах фисташек и жареных орехов. А еще особое внимание уделено молочным акцентам, которые хорошо сочетаются с ореховыми нотами.
На какие ароматы обратить внимание:
- Juliette Has a Gun Vanilla Vides;
- Montale Chocolate Greedy;
- Prada Candy.
Духи с запахом зелени
Специалисты отмечают, что возрастет в этом году спрос на свежие ароматы с запахом базилика, инжира или цитрусовых корок. В сети уже приобретают популярность духи с запахом матча.
На какие ароматы обратить внимание:
- Hermetica Greenlion;
- Vilhelm Parfumerie New York Basilico & Fellini;
- Marc-Antoine Barrois Encelade.
Фруктовые духи
Духи с запахом фруктов никогда не сдают позиций. На летнее время можно выбирать ароматы с запахом вишни, клубники, дыни, арбуза или банана. К сезонным фаворитам также относятся косточковые духи, в основе которых есть персик, абрикос, нектарин, слива.
На какие ароматы обратить внимание:
- Vilhelm Parfumerie Mango Skin;
- Juliette Has a Gun Juliette;
- Nina Ricci Nina Illusion;
- Paco Rabanne FAME.
Лучшие женские духи / Фото Pexels
Мускусные духи
Многие женщины любят аромат мускуса в сочетании с запахом белых цветов и цитрусовыми. Такие духи имеют хороший шлейф и долго держатся на теле.
На какие ароматы обратить внимание:
- Juliette Has a Gun Musc Invisible;
- Parle Moi de Parfum Milky Musc;
- Mizensir Very Musc.
Цветочные духи
Цветочный запах является классикой в парфюмерии. В лидеры входит фиалка, орхидея, иланг-иланг и флердоранж, а еще жасмин, лилия и ирис.
На какие ароматы обратить внимание:
- Byredo Mojave Ghost;
- Maison Rebatchi Joyeux Osmanthe;
- Amouage Love Tuberose.
Кстати, в нашем материале мы рассказали, какие запахи мужчины считают самыми привлекательными. Женщины также рассказали, какие мужские духи им нравятся больше всего.