В 2025 году парфюмерные тренды разделились, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr. Media. В определенной степени актуальными будут новые духи и переосмысление классики, а с другой стороны, в тренды вернутся ароматы, которые мы считали устаревшими.

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Впрочем, все эти духи имеют невероятный запах и нравятся одинаково женщинам и мужчинам.

Десертные духи

В этом году особенно популярными будут духи, которые пахнут десертами – тирамису, крем-брюле, шоколадом. Также в моде будет запах фисташек и жареных орехов. А еще особое внимание уделено молочным акцентам, которые хорошо сочетаются с ореховыми нотами.

На какие ароматы обратить внимание:

Juliette Has a Gun Vanilla Vides;

Montale Chocolate Greedy;

Prada Candy.

Духи с запахом зелени

Специалисты отмечают, что возрастет в этом году спрос на свежие ароматы с запахом базилика, инжира или цитрусовых корок. В сети уже приобретают популярность духи с запахом матча.

На какие ароматы обратить внимание:

Hermetica Greenlion;

Vilhelm Parfumerie New York Basilico & Fellini;

Marc-Antoine Barrois Encelade.

Фруктовые духи

Духи с запахом фруктов никогда не сдают позиций. На летнее время можно выбирать ароматы с запахом вишни, клубники, дыни, арбуза или банана. К сезонным фаворитам также относятся косточковые духи, в основе которых есть персик, абрикос, нектарин, слива.

На какие ароматы обратить внимание:

Vilhelm Parfumerie Mango Skin;

Juliette Has a Gun Juliette;

Nina Ricci Nina Illusion;

Paco Rabanne FAME.



Лучшие женские духи / Фото Pexels

Мускусные духи

Многие женщины любят аромат мускуса в сочетании с запахом белых цветов и цитрусовыми. Такие духи имеют хороший шлейф и долго держатся на теле.

На какие ароматы обратить внимание:

Juliette Has a Gun Musc Invisible;

Parle Moi de Parfum Milky Musc;

Mizensir Very Musc.

Цветочные духи

Цветочный запах является классикой в парфюмерии. В лидеры входит фиалка, орхидея, иланг-иланг и флердоранж, а еще жасмин, лилия и ирис.

На какие ароматы обратить внимание:

Byredo Mojave Ghost;

Maison Rebatchi Joyeux Osmanthe;

Amouage Love Tuberose.

Кстати, в нашем материале мы рассказали, какие запахи мужчины считают самыми привлекательными. Женщины также рассказали, какие мужские духи им нравятся больше всего.