Как пахнуть дорого: 5 невероятных и впечатляющих ароматов

Парфюмы обладают замечательной способностью подчеркивать индивидуальность человека и окутывать аурой роскоши и дороговизны. Среди многих представленных парфюмов есть такие, которые оставляют за собой невероятный шлейф.

Запах способен передать настроение и стиль человека, поэтому важно найти именно свой неповторимый аромат, пишет 24 Канал. Есть несколько роскошных духов, которые пахнут дорого и являются обожаемыми многими женщинами и мужчинами.

Читайте также Один дорогой аромат, который обожают француженки и Дуа Липа: как он выглядит

Парфюм является такой же важной частью ухода за собой, как и все остальные вещи, украшения и аксессуары, поэтому для того, чтобы создать целостную картинку, рассказываем об ароматах, которые являются невероятно изысканными и пахнут дорого.

Tom Ford, Santal Blush

Этот парфюм является настоящей жемчужиной бренда. Он как произведение искусства, поскольку запах поражает с первой секунды. В составе тмин, сандал, корица, роза, жасмин и мускус, а дальше вступают в нежные аккорды морковь и иланг-иланг. Все вместе создает изысканный шлейф, который дорого пахнет на теле.



Эффектные духи с дорогим запахом / Фото Pinterest

Stawberry Letters Eau de Parfum, Phlur

Этот парфюм является сочным и очень соблазнительным. В многослойность запахов входит клубника, слива, белые цветы, амбра и бобы тонка. Сладость ягод балансируется с белыми цветами и древесной базой. Этот аромат является нежным, но запоминающимся многим.



Эффектные духи с дорогим запахом / Фото Pinterest

Rose des Vents, Louis Vuitton

Роза всегда пахнет женственно и дорого, поэтому аромат от известного бренда окутан таким количеством всех видов роз, что просто не оставит равнодушным никого.



Эффектные духи с дорогим запахом / Фото Pinterest

Voce Viva, Valentino

Этот парфюм пахнет свежестью и придает какую-то легкость и энергичность. В парфюме присутствуют цитрусовые, белые цветы, ваниль и мох, которые окутываются в уникальный шлейф, который придает эффект дороговизны.



Эффектные духи с дорогим запахом / Фото Pinterest

Very Good Girl Glam Eau de Parfum, Carolina Herrera

Парфюм окутан сладкой вишней в сопровождении розы и ванили. Взрослого характера аромату придает черная вишня, миндаль, бурбонская ваниль и ветивер.



Эффектные духи с дорогим запахом / Фото Pinterest

Недавно мы рассказали о 5 новых парфюмов, которые наполнены весенними ароматами. Они свежие, чувственные и очень нежные.