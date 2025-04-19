Лучшие чистые духи всех времен: они улучшают настроение и снижают стресс

В духах есть что-то волшебное, поэтому они приобрели невероятную популярность. Чистые духи - это тонкие композиции, которые пахнут свежевыстиранным бельем, чистой белой рубашкой, утренней росой или теплым морским воздухом.

Чаще всего такие духи наполнены нотами мускуса, мягкого хлопка, кашемира или белых цветов, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Научно доказано, что такие духи улучшают настроение, снижают уровень стресса и расслабляют мышцы.

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Парфюмерная индустрия выпустила целую серию "идеально чистых" ароматов, поэтому советуем присмотреться к нескольким лучшим вариантам.

Byredo – Blanche

Это первые духи Бена Горема, основателя бренда Byredo, которые он посвятил своей жене Наташе после рождения дочери. Соответственно, он вдохновлен белизной и невинностью. Парфюм содержит древесные, цветочные, пряные, а также свежие альдегидные ноты, которые имеют феромонный эффект.



Лучшие запахи чистых духов / Фото In Journal

Maison Margiela – Replica Lazy Sunday Morning

Этот парфюм был создан именно с идеей пробудить в нас приятные ощущения. Сочетание лилии, пачули, ириса и белого мускуса имеет невероятный запах.



Лучшие запахи чистых духов / Фото In Journal

Jo Malone London – Orange Blossom

Благодаря нотам флердоранжа и клементина эта уникальная композиция пахнет весенним утром. Древесные ноты придают парфюму легкой изысканности.



Лучшие запахи чистых духов / Фото In Journal

Diptyque – Philosykos

В этой композиции присутствуют нотки кокоса и инжира, но это далеко не сладкий парфюм. Наоборот, его можно скорее описать как аромат с землистой и слегка молочной свежестью.



Лучшие запахи чистых духов / Фото In Journal

Acqua di Parma – Colonia

Культовый одеколон излучает вневременную элегантность и содержит цитрусовые, мускусные, древесные и лавандовые ноты. Это был фирменный парфюм Одри Хепберн. Особенность аромата заключается в том, что он на коже остается с утра до вечера.



Лучшие запахи чистых духов / Фото In Journal

Обратите внимание, что для того, чтобы духи долго держались, их надо наносить на запястья, шею или грудь. Куда еще стоит пшикать духи – читайте в нашем материале.