Найчастіше такі парфуми наповнені нотами мускусу, м’якої бавовни, кашеміру чи білих квітів, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Науково доведено, що такі парфуми покращують настрій, знижують рівень стресу та розслабляють м’язи.

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Парфумерна індустрія випустила цілу серію «ідеально чистих» ароматів, тож радимо придивитися до кількох найкращих варіантів.

Byredo – Blanche

Це перші парфуми Бена Горема, засновника бренду Byredo, які він присвятив своїй дружині Наташі після народження доньки. Відповідно, він натхненний білизною та невинністю. Парфуми містять деревні, квіткові, пряні, а також свіжі альдегідні ноти, які мають феромонний ефект.

Найкращі запахи чистих парфумів
Найкращі запахи чистих парфумів / Фото In Journal

Maison Margiela – Replica Lazy Sunday Morning

Цей парфум був створений саме з ідеєю пробудити в нас приємні відчуття. Поєднання лілії, пачулі, ірису та білого мускусу має неймовірний запах.

Найкращі запахи чистих парфумів
Найкращі запахи чистих парфумів / Фото In Journal

Jo Malone London – Orange Blossom

Завдяки нотам флердоранжу та клементину ця унікальна композиція пахне весняним ранком. Деревні ноти надають парфуму легкої вишуканості.

Найкращі запахи чистих парфумів
Найкращі запахи чистих парфумів / Фото In Journal

Diptyque – Philosykos

У цій композиції присутні нотки кокоса та інжиру, але це далеко не солодкий парфум. Навпаки, його можна швидше описати як аромат із землистою та злегка молочною свіжістю.

Найкращі запахи чистих парфумів
Найкращі запахи чистих парфумів / Фото In Journal

Acqua di Parma – Colonia

Культовий одеколон випромінює позачасову елегантність і містить цитрусові, мускусні, деревні та лавандові ноти. Це був фірмовий парфум Одрі Хепберн. Особливість аромату полягає в тому, що він на шкірі залишається з ранку до вечора.

Найкращі запахи чистих парфумів
Найкращі запахи чистих парфумів / Фото In Journal

Зверніть увагу, що для того, щоб парфуми довго трималися, їх треба наносити на зап'ястя, шию або груди. Куди ще варто пшикати парфуми – читайте в нашому матеріалі.