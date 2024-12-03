Стрижки, которые подходят женщинам любого возраста: варианты на длинные и короткие волосы

Стрижка играет важную роль в образе каждой женщины, поэтому очень важно, чтобы она соответствовала форме лица и даже имела омолаживающий эффект для барышень старшего возраста. Почему-то многим хочется перемен в конце или в начале года, поэтому рассказываем о прическах, которые можно будет сделать нам всем.

Прическа способна довольно сильно повлиять не только на настроение человека, но и на его образ и изменить его достаточно сильно, пишет 24 Канал. Поэтому для тех, кто хочет кардинально что-то изменить в своей жизни, рекомендуем обратить внимание на несколько популярных стрижек, которые подойдут всем женщинам.

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Каскад

Такая стрижка подходит молодым девушкам и женщинам постарше. Мягкие и переходные линии в слоях начинаются с верхушки и заканчивается все ниже по длине волос. Каскад довольно мило смотрится с челкой, поэтому можете подстричь трендовую челку-шторку, которая сможет омолодить и отнять несколько лишних лет.



Красивые и стильные прически из 90-х / Фото Pinterest

Пикси

Эта стрижка не является достаточно простой, поскольку требует от женщины смелости на такой короткий вариант стрижки. Пикси красиво выглядит ровным или асимметричным. Здесь стоит отталкиваться от того, что будет подходить вашему лицу. Плюс такой прически в том, что ее не придется тяжело укладывать.



Красивые и стильные прически из 90-х / Фото Pinterest

Боб

Стрижка боб в этом году бьет все рекорды, поэтому ее невозможно обойти вниманием. Вариантов такой прически есть множество, поэтому вам стоит только выбрать то, что будет больше всего подходить к вашему стилю. Боб может быть укороченным и удлиненным. Последний вариант позволит вам создавать разнообразные локоны.



Красивые и стильные прически из 90-х / Фото Pinterest

Мода 90-х годов подарила нам ряд культовых стрижек, которые отражали дух эпохи – свободу к экспериментам. Кроме этих причесок актуальными еще есть стрижка шег, андеркат, гранжевый стиль и многие другие.