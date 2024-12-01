Прическа часто задает настроение образа и делает его целостным, пишет 24 Канал. Чтобы выглядеть модно и свежо, советуем обратить на интересные варианты, которые точно понравятся многим девушкам.

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Парикмахеры говорят, что достаточно стильно выглядит косичка, независимо от наряда, который вы для себя выбрали. Эта прическа может подходить к лонгсливу, рубашки, блузы, жакета или спортивных вещей.

Коса с лентой

Чтобы создать красивый праздничный образ, заплетите в косу однотонную тонкую ленту белого, черного или красного цвета. Такая прическа идеально подойдет к романтическим образам или аутфитам с платьями и юбкой.



Красивые прически с косой / Фото Pexels

Две косички в хвосте

Для красивой стилизации косы, заплетите хвост внизу, разделите на две части и заплетите тонкие косички, а сверху прикрепите бантик среднего объема. Эта прическа подарит вам элегантный и изысканный look.



Стильные прически с косой / Фото Pexels

Косичка с бантом

Создание этой прически не требует больших усилий. Стоит только заплести обычную косу и сверху прикрепить большой бант. Подойдет такой вариант прически к красивым зимним свитерам, кардиганам или трикотажным костюмам.



Красивые прически с косой / Фото Pexels

Выбрать для себя красивую прическу порой не очень просто, если хочется добавить волосам красоты и сделать что-то необычное. Именно коса идеально подходит для зимнего времени года, когда приходится прятать голову под шапку, а бантики станут украшением любого образа.