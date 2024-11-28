Чтобы иметь молодой вид, не обязательно прибегать к косметическим процедурам или инъекциям красоты, пишет 24 Канал.

Интересно Прически, которые любят все девушки: подборка эффектных вариантов на каждый день

Хороший вид можно получить благодаря правильной и грамотно подобранной стрижке, которая не только сделает волосы здоровыми и придаст им объема, но и визуально поможет сбросить несколько лет.

Волнистый боб

Такая современная интерпретация классической стрижки идеально подойдет для тех женщин, которые хотят совместить элегантность с непринужденностью. Мягкие волны добавят волосам объема и сделают их более живыми. Эта прическа обеспечит молодой вид женщинам, которые захотят добавить объема тонким волосам и подчеркнуть черты лица.



Стрижки, которые омолаживают женщин на 10 лет / Фото Pinterest

Удлиненное каре

Такая прическа визуально вытягивает лицо, убирает акцент с мелких морщин и имеет современный вид. Чтобы выглядеть молодо, советуем дополнить эту прическу удлиненной челкой. Каре могут делать женщины старшего возраста с любым типом волос.



Стрижки, которые омолаживают женщин на 10 лет / Фото Pinterest

Длинные волосы

Почему-то старшие женщины привыкли стричь волосы коротко, впрочем длинные волосы элегантно обрамляют волосы и добавляют женщине молодого возраста. Длина волос точно помогает женщине убрать возрастные изменения и прекрасно подходит для всех, кто любит создавать прически.



Стрижки, которые омолаживают женщин на 10 лет / Фото Pinterest

Hair-стилисты советуют женщинам старшего возраста больше делать акцент на челках, которые значительно омолаживают вид. Кроме того, молодости добавляют светлые оттенки волос, а вот насыщенные темные цвета только способны подчеркнуть старший возраст.

Вдохновение относительно стрижек и цветов для женщин в 50-летнем возрасте можно искать на страницах знаменитостей, которые демонстрируют различные вариации того, как в старшем возрасте сохранять красоту и молодость.