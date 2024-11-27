Есть некоторые прически, которые доказывают, что они являются безусловной классикой, пишет 24 Канал. Они часто доминируют в образах инстаграм-модниц или даже на подиуме. Плюс таких причесок в том, что они довольно непринужденные и при этом стильные и красивые.

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Они подходят под любой стиль одежды и сам наряд. Представленные варианты прекрасно стилизуются с базовыми свитерами и джинсами, блузами и брюками палаццо, трикотажными костюмами, платьями или спортивными вещами. Эти прически могут стать идеальным дополнением к любому вашему образу, поэтому выбирайте для себя каждый день что-то интересное для разнообразия.

Коса

Эта прическа является достаточно практичной и идеально подходит в тех случаях, когда нет времени помыть волосы. Плетения являются разнообразными – классическими и интересными, которые сделают прическу эффектной. К примеру, рыбий хвост или французская коса имеют невероятный вид.



Прически для девушек, которые не выходят из моды / Фото Pinterest

Пучок

Прическа пучок может быть высокой и низкой. Оба варианта актуальны, впрочем популярнее пучок на низу, когда волосы собирают и закручивают, формируя узел. Пучок можно закреплять гренадлями, впрочем гораздо естественнее он выглядит без них.



Прически для девушек, которые не выходят из моды / Фото Pinterest

Крабик

Прически на основе металлического или пластмассового крабика рассчитаны на средние, или длинные волосы. Многообразие крабиков поражает, поэтому вы можете подбирать его по фасону или цвету. В этом году самым популярным является крабик в виде бабочки, который прекрасно скрепляет сзади волосы.



Прически для девушек, которые не выходят из моды / Фото Pinterest

Высокий хвост

Такая прическа лучше всего смотрится на девушках, которые являются обладательницами густых и объемных волос. Можно зачесать его собрав волосы резинкой или создать ровный пробор и скрепить волосы сзади. Здесь уже стоит ориентироваться только на собственные предпочтения.



Прически для девушек, которые не выходят из моды / Фото Pinterest

Мальвина

Любимую прическу многих девушек можно зафиксировать резинкой или крабиком. Для этого надо расчесать волосы и передние пряди закрепить сзади так, чтобы на лицо не спадало ничего. Особенно хорошо и прическа подходит к романтическим платьям или юбкам.



Прически для девушек, которые не выходят из моды / Фото Pinterest