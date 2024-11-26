Слишком темные цвета дают женщинам лишнего возраста, поэтому их лучше избегать в пользу более светлых красок, пишет 24 Канал. Цвет волос может иметь даже лучшее влияние на состояние лица, чем процедура у косметолога. Если правильно подобрать свой оттенок, то можно даже не прибегать к дорогим уколам красоты.

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Карамельный оттенок

Этот цвет подходит всем цветотипам кожи, поэтому им могут смело красить волосы женщины после 50 лет. Карамельный оттенок является трендовым в 2024 году, поэтому каждая женщина с таким цветом волос будет иметь стильный и красивый вид.



Цвета волос, которые омолаживают женщин / Фото Pinterest

Теплый блонд

Светлые тона имеют прекрасное влияние на внешность, поскольку обладают способностью забирать годы. Старшим женщинам не стоит делать чистый блонд, лучше сосредоточиться на теплых оттенках (медовом, пшеничном), который сделает лицо хуже и придаст молодости.



Оттенки, которые омолаживают на 10 лет / Фото Pinterest

Мелирование

Такой вариант окрашивания подойдет для женщин после 40, 50 или 60 лет. Hair-стилисты говорят, что мелирование способно омолодить женщину на 10 лет. Лучшей техникой мелирования сейчас является балаяж, поскольку он придает эффектности и омолаживает.



Цвета волос, которые омолаживают женщин / Фото Pinterest

Теплый русый

Лучше всего омолаживает женщин после 50 лет – русый цвет волос. Этот оттенок отвлекает внимание от морщин и максимально осветляет лицо. Ореховый или русый оттенок придают старшему лицу молодой вид.



Оттенки, которые омолаживают на 10 лет / Фото Pinterest

Кроме светлых оттенков, хороший вид волосам придает стрижка. Здесь важно ориентироваться на собственные предпочтения и форму лица. Парикмахер поможет подобрать именно такую прическу, которая идеально подчеркнет черты лица и отвлечет внимание от морщин.